Eetu Karvonen oli ällikällä lyöty, kun Matti Mattsson 2016 aivan puskista pyysi häntä valmentajakseen. Päätös suostua ei kaduta.

Arabiemiraattien uintivalmentaja Eetu Karvonen, Matti Mattssonin entinen rintauimarikollega arvokisatasollakin, katseli Rion olympiakisojen valmentajakatsomosta 2016 musertunein mielin, miten porilaista kylvetettiin kisa-altaassa.

Kisojen jälkeen Arabiemiraateista lähtenyt, tuolloin juuri 30 vuotta täyttänyt Karvonen sai yllättävän yhteydenoton. Mattsson kertoi lopettaneensa yhteistyön Tomi Pystysen kanssa ja haluavansa Karvosesta uuden valmentajansa.

– Täysin puskista. En ollut millään lailla tehnyt itseäni tykö. Mutta tarjous kiinnosti. Nyt ei kaduta, Karvonen sanoi torstaina kisakylässä.

– Katotaan nyt, mitä tässä voidaan puhua, kun päivänsankari on tuossa kahden metrin päässä, vahva Vuoden valmentaja -ehdokas naurahti.

Tässä vaiheessa Mattsson vaihtoi huonetta.

Urheilija voi Rio de Janeiron kokemusten jälkeen henkisesti huonosti.

– Matti oli aivan rikki. Ja se henkisesti erittäin vaikea jakso jatkui pitkälle vuoteen 2017.

Uinnissa on paljon arvokisoja, joista arvostetuimpia ovat pitkällä radalla uitavat olympia-, MM- ja EM-kisat. Arkielo käy raskaaksi, jos ne pelottavat.

– Arvokisoista oli tullut Matille aivan jäätävä peikko. Valmistava harjoittelu sujui hyvin, oltiin terveinä, herkisteltiinkin hyvin. Mutta kaikki muuttui arvokisapaikalla.

Harjoituksellisesti avainhavainto oli se, että Mattsson esikoisensa 2017 synnyttyä siirtyi pitkälti yhden päivittäisen lajiharjoituksen rytmiin. Aluksi se tehtiin ”väliaikaisesti”, jottei tuore isä nääntyisi kokonaisrasituksen alle. Mutta harjoitusvaikutusta mittaavat työkalut, kuten kello, antoivat rohkaisevia signaaleja.

– Syötin Matille sitä dataa ja kysyin, onko meidän järkeä käydä täällä (uimahallissa) kahta kertaa päivässä.

Karvosella riittää teoreettisiakin eväitä tällaisten umpisolmujen avaamiseksi, sillä ex-huippurintauimarilla on maisterinpaperit tutkinnosta, jonka oppisisältöihin mahtui runsaasti sekä urheilufysiologiaa että -psykologiaa.

Alkuvuodesta 2017 Eetu Karvonen oli tehnyt Matti Mattssonille harjoitusohjelmia vasta muutaman kuukauden.

–Mutta kun keho on oppinut muistamaan tuollaiset ääristressaavat tilanteet, niin poisoppiminen on erittäin vaikeaa. Tämän päivän tulos varmaan kertoo, että se prosessi on nyt maalissa.

Poisoppimisessa auttoi kovasti se, että pandemia söi kisakalenterista kaiken keväällä 2020.

– Olen tietysti ajoittain kovasti epäillyt omaa ammatillista osaamistani, kun arvokisoissa aina tuli sama tulos.

Karvonen pitää erityisen ilahduttavana, että Mattsson on taas kehitysuralla uimariksi ”iäkkäänä” eli 27-vuotiaana. Hän oli 200 metrin rintauintifinaalin toiseksi vanhin osallistuja.

– Lajiimme on luotu ihmeellinen myytti nuoruuden kaikkivoipaisuudesta. Kysellään 19-vuotiailta arvokisamenestyksen perään. Ok, todella moni todella nuori onkin pärjännyt, mutta on ajatusluutuma, ettei vähän korkeammallakin iällä voisi yhä kehittyä.

Kun Karvonen astui Tomi Pystysen tilalle 2016, valmentajien välille tuli etäisyyttä. Pystynen ei ole koskaan luovuttanut Karvoselle Mattssonin siihenastista valmennusdokumentointia tai istunut uuden valmentajan kanssa alas. Ei Karvonen ole pyydellytkään. Tällainen tilanne ei ole huippu-urheilussa harvinainen.

– Ei ole kasvokkain istuttu. Se oli hänelle kova paikka.