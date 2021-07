Porilainen paransi olympia-altaassa hurjasti Suomen ennätystään. Hopeamitalikin oli iskuetäisyydellä: – Taktiikka toimi älyttömän hyvin, kun tuli mitali.

Tokio

Matti Mattsson järjesti suomalaisille sykähdyttävän hetken varhain torstaina Tokiossa – ja millä tavalla.

Alku- ja välierien jälkeen porilainen ei ehkä kuulunut 200 metrin rintauinnin mitalisuosikkeihin, mutta se oli vain karsintojen tuomaa harhaa.

Loppukilpailussa Mattsson pani kaiken peliin. Valmentaja Eetu Karvosen kanssa mietitty vauhdinjako osui lähes täydellisesti kohdallaan.

Ensimmäisen 50 metriä Mattsson ui rennosti tarkkaillen ja tuli käännökseen kolmantena. Toisella altaanmitalla Mattsson kiristi ja nousi toiseksi.

Kolmannelle 50-metriselle Mattssonin oli määrä ladata kaikki paukut, mutta säästeli vielä voimiaan loppuun.

– Maltoin, etten hyydy. Taktiikka toimi älyttömän hyvin, kun tuli mitali. Uinnista oli paha löytää teknisiä virheitä, Mattsson sanoi pienelle suomalaistoimittajien joukolle Tokion uintikeskuksessa.

Aina voidaan jossitella, olisiko vielä kirkkaampi mitali kuin pronssi ollut otettavissa. Nyt eroa hopeauimari Hollannin Arno Kammingaan jäi kaksitoista sekunnin sadasosaa.

– Hopea oli iskuetäisyydellä. Loppu ei tullut niin rajusti kuin olisi pitänyt. Mutta siinä on aina vaarana, että koko uinti kaatuu lopussa, Mattsson kertasi kisan loppua.

Maailmantilaston kärkinimi Izaac Stubblety-Cook hallitsi kisaa, muttei ollut murskaavan ylivoimainen. Yltääkseen kultaan australialaisen piti uida matkan olympiaennätys 2.06,38.

Mattssonin loppuaika 2.07,13 on Suomen ennätys. Se oli jo kuudes kerta, kun hän on parantanut SE-aikaa tänä vuonna.

– Olen aina sanonut, että Suomen ennätyksestä Helsingissä on varaa ottaa sekunti vielä pois. Sen pystyin ottamaan. Annoin kaikkeni.

Juhannuksena uituja SM-kilpailuja lukuun ottamatta Mattsson on ollut huippuvireessä koko vuoden.

Ennätysmurskajaiset alkoivat 23. huhtikuuta kansainvälisissä Helsinki Swim Meet -kilpailuissa, jossa Mattsson vihdoin paransi kahdeksan vuoden takaista SE-aikaansa 2.08,95.

Vuonna 2013 Mattsson voitti tuolla ajalla pronssia maailmanmestaruuskisoissa Barcelonassa.

Kevään EM-kisoissa Budapestissä Mattsson ui välierissä seuraavan SE:n 2.08,26. Myös EM-finaalissa uitu 2.08,48 alittaa kahdeksan vuoden takaisin ajan. EM-finaalissa Mattsson oli neljäs.

– EM-finaalissa uinti lähti vähän reikä päässä, mutta se tulee helposti, jos ui ensimmäisen satasen väkisin.

Tiistain alkuerissä Tokiossa Mattsson venytti jälleen SE-ajan 2.08,22. Välierissä hän ui 2.08,44.

– Alku- ja välierissä käytössä oli 80 prosenttia. Vaikka uinti oli hallussa, se ei ollut vielä flow-tilassa. Finaalissa pääsin siihen mitä piti. Minun rintauintityyliini. Nautin.

Yhtä hurjan tuloskehityksen Mattsson muisti uineensa teini-iässä.

Matti Mattsson juhlii maalissa.

Tokiossa Mattsson kilpaili kolmannen kerran olympia-altaassa. Lontoossa 2012 Mattsson putosi ensimmäisenä uimarina 200 metrin rintauinnin finaalista ajallaan 2,11,81.

Mattsson jäi 15 sekunnin sadasosaa välieräpaikasta. Tämän jälkeen Mattsson ilmoitti ottavansa olympiakultaa Riossa.

Kullan kiilto vain kirkastui seuraavana vuonna MM-kisoissa Barcelonassa, jossa hän ui pronssia.

– Olisi ollut ehkä helpompi kasvattaa uraa, jos olisin ollut MM-kisoissa neljäs. Pronssi kasvatti ehkä liikaa paineita, Mattsson mietti.

Toisaalta mitalit pitää ottaa pois silloin, kun ne ovat tullakseen.

MM-pronssin jälkeen jälkeen Mattsson kuitenkin vajosi syviin vesiin, vaikka ui viidenneksi EM-kisoissa ennen Rioa.

Riossa kultajahti päättyi pettymyksen kyyneliin, viimeiseen sijaan välierissä.

– Jos lattiassa olisi ollut luukku, mistä sukeltaa ja päästä pois, olisin tehnyt sen, enkä olisi enää palannut.

Suomalaisen uinnin kannalta oli hyvä, ettei Rion uima-altaan pohjassa ollut luukkua. Mattsson uusi elämäntapansa ja laihtui 12 kiloa.

Vuosien valmennussuhde Tomi Pystysen kanssa päättyi Rion jälkeen. Uudeksi valmentajaksi tuli Eetu Karvonen, entinen rintauimari itsekin.

– Nyt on löydetty minulle paras ratkaisu. Keskitytään pelkästään laatuun, ei määrään. Myös mieli pysyy parempana kuin ennen. On löydetty ilo harjoitella. Nuoruusvuosilta on niin paljon kilometrejä, että ne kantavat pitkälle, 27-vuotias Mattsson sanoo.

– Eetun tekemä työ on merkittävä. Jos hän ei olisi tullut Poriin, en olisi uinut enää moneen vuoteen.

Karvonen, 34, tunnettiin omalla urallaan kovana harjoittelijana. Mattssonin kanssa kaksikko on löytänyt vahvan henkisen siteen ja yhteyden.

– Eetu on ollut sen ajan runttaaja ja treenannut enemmän kuin minä. Meillä on aikuismainen yhteys. Eetu on aina hallissa. On sovittu, että jos treeni ei kulje, niin sitten mennään seuraavana päivänä lujaa.

Se on siinä!

Urheilijoiden eristetyllä haastattelualueella Mattsson pysyi yllättävän rauhallisena. Silmäkulmat kostuivat kasvomaskin takana, kun Mattssonilta kysyttiin perheen merkitystä urheilu-uralle.

– Perheen ja vaimon osuus on iso. Vaimo on kantanut suurimman tuskan ja kuunnellut, kun ei ole mennyt hyvin. Kotona on ollut selkeät pelisäännöt. Vaimo on sanonut, että kannattaa uida. Nyt menen soittamaan kotiin ja kertomaan kuulumiset.

Palkintojenjaon jälkeen Mattsson kertoi, että puoliso oli itkenyt eikä osannut puhua liikutukseltaan sen enempää.

Maiju-vaimo työskentelee ensihoitajana Satakunnan pelastuslaitoksella. Perheessä on kaksi pientä lasta, kohta 4-vuotias Varpu-tytär ja vajaan vuoden ikäinen Aarni-poika.

Kotiin Mattsson lentää perjantaina. Porissa häntä odottaa iso joukko tukijoita, kavereita ja muita onnittelijoita.

– Katsotaan millainen vastaanotto siellä on, kun sinne asti päästään. Iso kiitos kuuluu kaikille, jotka ovat olleet ympärilläni. Ilman tukijoita minulla ei olisi uraa. Juoksevia kuluja on koko ajan.

Mattsson mainitsi erikseen muun muassa henkisen valmentajansa Aapo Kilpeläisen, manageri Sami Hautaniemen ja hieroja Timo Hakasen.

– Tiimi on ollut vahva.

Uintimitalin kannalta saattoi olla olennaista, että koronapandemia siirsi Tokion olympialaisia vuodella eteenpäin.

Jos kisat olisi pidetty viime kesänä, Mattsson olisi todennäköisesti lähtenyt alkuerien jälkeen niistä pois.

Yksi terve ja ehjä harjoitusvuosi saivat paljon aikaan.

– Ehkä korona pelasti meikäläisen.

Menestyksen myötä mitalinälkä tahtoo kasvaa. Kuinka käy Mattssonin? Kultamitali Pariisissa 2024?

– Ollaan kotona keskusteltu Pariisin olympialaisista kolme vuoden päässä. Ikää tulee lisää, mutta ei kai tätä leikkiä voi keskenkään jättää. Täytyy nauttia. Rauhallisesti katson eteenpäin, nyt lähdetään kesälaitumille.