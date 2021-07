Porissa kisaa jännittäneen Maiju Mattssonin mukaan hänen miehensä olemuksessa on tapahtunut ”suorastaan uskomaton” muutos. Hän aikoo jatkossakin tiskata makaronilaatikkokulhot miehelleen.

Tokio

Kun miesten 200 metrin rintauinnin olympiafinaalia oli uitu sata metriä ja Matti Mattsson oli komeasti toisena, tunnelma porilaisessa omakotitalossa ryöpsähti valloilleen. Porilaisuimarin Maiju-vaimo oli noussut olohuoneen sohvalta ja liikuttunut siltä seisomalta.

– Jo siinä kisan 100 metrin kohdalla purskahdin itkemään ja huudahdin, että nyt pamahtaa! Ja kyllähän sitten pamahtikin, pian finaalin jälkeen tavoittama Maiju Mattsson kertoi.

Matti Mattsson, 27, ui finaalissa olympiapronssille uudella hurjalla SE-tuloksella 2.07,13, parantaen Tokion välierissä uimaansa aiempaa ennätystä yli sekunnilla. Kyse on Suomen ensimmäisestä olympiauintimitalista 2000-luvulla.

Riemu repesi, kun Matti Mattsson varmisti pronssimitalinsa.

Eikä täysosumakaan jäänyt mahdottoman kauaksi, muutama kymmenen metriä ennen maalia porilaisuimari oli jopa kultataistelussa mukana. Kisan voitti Australian Izaac Stubblety-Cook ajalla 2.06,38.

– Kun Matti kosketti kaakelia kolmantena, en pystynyt tekemään muuta kuin jatkaman itkuani. Kuten Mattikin on sanonut, porilaiset liikuttuvat harvoin mistään, mutta nyt ei pokka pitänyt – ja hyvä niin, Maiju sanoi naurahtaen liikutuksensa lomasta.

– Mulle tuli siinä kisan 100 metrin kohdalla vahva tunne, että mitali tulisi. Tiesin, että kaikki on mahdollista, koska Matti on ollut olemukseltaan täysin erilainen kuin aiemmin.

Viime vuosikymmenen alkupuolella Matti Mattsson lupaili, että voittaisi olympiamitalin Riossa 2016. Siellä kaikki meni kuitenkin pieleen, samasta syystä kuin monet uinnit sittemminkin: porilaisen ympärillä on vastoinkäymisiä riittänyt.

Uimarin vaikeudet alkoivat pian 2013 saavuttamansa MM-pronssin jälkeen. Tuli mm. ruuansulahäiriöitä, eikä miehen itsekuri ollut huippu-urheiluun vaadittavalla tasolla. Painoa kertyi yhteen väliin jopa 20 kiloa enemmän kuin nyt (n. 93 kiloa), kunnes asiat alkoivat kääntyä hiljalleen toiseen suuntaan parin viime vuoden aikana.

Kun Mattsson vaihtoi valmentajaa (nyt Eetu Karvosen valmennuksessa) ja oppi ymmärtämään kehoaan, seurasi muutos, jota Maiju-vaimo kuvailee ”suorastaan uskomattomaksi”.

– Muutos johtuu varmasti osaksi niistä vaikeuksista, joihin liittyi myös terveyshuolia. Nyt Matti on rauhallisempi kuin koskaan, ja oman uintikuntonsa suhteen hän on jopa yllättävänkin itsevarma. En ole nähnyt häntä aiemmin tällaisena, Maiju selvitti.

– Kun eilen (keskiviikkona) juttelimme puhelimessa, Matti vaan tokaisi, että välieräuinti ei hapota jaloissa juuri yhtään. Sen jälkeen aloimme puhua ihan muista asioista. Sillä rennolla olemuksellaan Matti pystyi tuomaan rauhaa myös minulle. Ennen kisaa tunsin itseni harvinaisen levolliseksi.

Maiju Mattssonin mukaan aviopari puhuu keskenään harvoin uinnista. Yleensä lautasella ovat perheen arkiset asiat, kuten kahteen lapseen liittyvät.

– Elämme aika lailla omassa kuplassamme. No, kerran Matti kyllä sanoi ennen Tokioon-lähtöään, että tämä on vain sulle: tulen uimaan kovaa Tokiossa, Maiju paljastaa.

– Eilenkin painotin puhelumme aikana, että Matti koittaisi vaan kaikin tavoin nauttia uransa kohokohdasta, koska kotona on tiedossa vakiomäärä lasten itkua ja kiukuttelua, vaikka hän palaisi kotiin millainen mitali tahansa kaulassaan.

Maijun mukaan myös lapset, kolmevuotias Varpu ja alle vuoden ikäinen Aarni, ovat vaikuttaneet aviomiehensä elämänmuutokseen.

– Rioon Matti lähti poikaystävänä, kun taas Tokioon aviomiehenä ja kahden lapsen isänä, hän peilaa.

– Matti on viime vuosina oivaltanut, mikä on hänelle omassa elämässään tärkeintä. Hän on usein sanonut, että uinti on vaan uintia, ja että elämässä on paljon tärkeämpiäkin asioita.

Maiju-vaimo kertoo lapsien syntymän muuttaneen Matti Mattssonia.

Torstaina varhain Suomen aikaa Maiju Mattssonin emännöimässä kisastudiossa oli jännittämässä myös muutamia avioparin lähisukulaisia. Elokuusta 2012 asti seurustelleiden Matin ja Maijun lapset sitä vastoin olivat kisan aikaan vielä nukkumassa.

– Heräsin itsekin vasta juuri kisan alla, enkä raaskinut herättää edes Varpua. Hän saa herättyään katsoa kisan jälkilähetyksenä. Hän on taatusti mielissään. Ja onnellinen siitä, että isä tulee pian kotiin, Maiju arveli.

– Lapset eivät ihme kyllä heränneet, vaikka talossamme oli tosi kova meteli olympiapronssin varmistuttua. Kaikki hyppivät ja pomppivat innoissaan.

Mitali kaulassa ja hymy herkässä: Matti Mattssonin olemuksessa on Maiju-vaimonsa mukaan tapahtunut uskomattoman suuri muutos.

Maijun mukaan illalla edessä ovat mitalikahvijuhlat perheen ja läheisten kesken.

– Arki iskee omalla kohdallani nopeammin kuin uskoisikaan, sillä kun lapset kohta heräävät, sitten on vaihdettava jo vaippaa ja keitettävä aamupuuroa. Matin siskolle laitoin kuitenkin heti viestiä, että illalla meidän on syytä juoda ainakin mitalikahvit, ensihoitajan töistä äitiyslomalla oleva Maiju linjasi.

– Ja valmentaja Eetu Karvosen vaimolle viestittelin, että eiköhän me lähdetä hakemaan huomenna miehet kotiin Helsinki–Vantaan kentältä. Sinne tietysti lähdemmekin.

Kuva vuodelta 2012, kun Mattsson oli juuri palannut Barcelonan MM-kisoista pronssimitalistina.

Lapsuudesta asti toisensa tunteneiden Matin ja Maijun lomasuunnitelmat menevät kuulemma uusiksi. Perheen piti lähteä ensi viikolla kiertämään Suomea.

– Voi olla, että edessä on kaikenlaisia mitalijuhlajuttuja, ja sellaisten vuoksi sitä ilman muuta kelpaa siirtää lomasuunnitelmiakin, Maiju sanoi hymähdellen.

Hän ei usko olympiamitalin muuttavan perheen arkea.

– Kyllä sitä on tällaisen unelmatuloksen jälkeen tiskattava jatkossakin makaronilaatikkokulhoja, jotta saadaan miehelle ruokaa pöytään, Maiju tokaisi naurahtaen.

– Tämä on uskomattoman kova juttu. Olen niin älyttömän onnellinen Matin puolesta, hän jatkoi.