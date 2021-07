Jalkapallon Miesten Ykköstä pelaavasta Musan Salamasta kirjoitetaan historiikki, kertoo seura julkaisemassaan tiedotteessa.

Teoksen on tarkoitus painottua viime vuonna 60 vuotta täyttäneen seuran historiaan tarinoiden, ihmisten ja näistä muodostuvan vahvan yhteisöllisyyden kautta. Historiikin kirjoittaa Porin Liinaharjantiellä kasvanut, nykyisin Tampereella asuva 42-vuotias toimittaja ja YTM Pekka Ruissalo.

Myös Ruissalo itse kokeili pikkupoikana, mihin rahkeet kantavat Musan Salaman harjoituksissa.

– Eivät kantaneet pitkälle… sekin on yksi oppi, mitä urheiluseura voi antaa. Sittemmin liikunnasta on toki tullut osa elämää, ja myös suhde jalkapalloiluun on muuttunut iän myötä, Ruissalo kertoo tiedotteessa.

– Ei ole sattumaa, että suomalainen jalkapalloilu on noussut myös kansainvälisellä tasolla, ja tässä tärkeä merkitys on ollut Musan Salaman kaltaisilla pienillä mutta sitkeillä seuroilla. Tässä vaiheessa kun seura hakee kilpailullista läpimurtoa lähelle liigatasoa, on syytä kirjoittaa historiateos seurasta ja siinä toimineista ja toimivista ihmisistä, Ruissalo sanoo.

Kirjan tekemiseen on saatu rahoitusta M.J. Saarnilehdon säätiöltä sekä Journalistisen Kulttuurin Edistämiskeskukselta (Jokes). Kirjan kustantaa Musan Salama. Se on tarkoitus julkaista keväällä 2022, jolloin seura täyttää 62 vuotta. Kirja kantaa pääotsikkoa ”Me ollaan MuSa”.

– Musan Salama pitää sisällään paljon tarinoita ja paljon henkilöitä, joista ei ole ehkä tullut huippufutareita, mutta kansainvälisiä osaajia eri elämänalueille. Tällaisia ovat muutamia mainitakseni Valtteri Bottaksen manageri Ville Ahtiainen, Eränkävijät-tuottaja Teemu Hostikka siinä missä olympiavoitosta kamppaileva uimari Matti Mattssonkin. Myös pitkän NHL-sopimuksen solminut Joel Armia pelasi juniorina Musan Salamassa, ja nuoren Jari Levosen vaiheet jalkapallossa olivat lähes yhtä värikkäitä kuin jääkiekon puolellakin.

Kirjoittaja ja seura toivovat muistoja Musan Salamasta kirjaa varten. Muistot voivat olla kuvia, tarinoita tai molempia. Niitä voi lähettää Ruissalolle sähköpostilla osoitteeseen pekka.ruissalo72@gmail.com tai soittamalla numeroon 040 519 1996.