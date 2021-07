Salminen, Mäkelä, Kuivisto ja Raitanen ovat valmiina ennätyksiin. Suomalaisten kärkijoukko aloittaa olympiaurakkansa perjantaina.

Tokio

Huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen vahvisti keskiviikkona Tokiossa urheilijoiden puheet onnistuneesta olympiavalmistautumisesta Japanin Sagassa. Leiriltä kisakylään siirtyneet suomalaiset ovat yksi toisensa jälkeen kehuneet virettään.

– Sagan-leiritys on edennyt yleisesti ottaen oikein hyvin. Myös siirtyminen kisakylään on sujunut, kun on menty pienemmästä (korona) kuplasta isompaan, Salonen kertoi.

Keskiviikon mediatapaamisessa leiriä kehuivat kolmiloikkaajat Senni Salminen ja Kristiina Mäkelä, keskimatkojen juoksija Sara Kuivisto ja estejuoksija Topi Raitanen.

– Voimaa jonkin verran ja juoksua aika paljon. Hyvä hyppytreenikin tehtiin viime viikon torstaina. Terävintä kuntoa olen hakenut, eikä paremmalta voi tuntua, tänä kesänä kahdesti Suomen ennätystä kohentanut Salminen kertasi leirikokemusta.

– Kokonaisuudessaan hyvä pätkä.

Mäkelän viimeinen askelmerkkijuoksu oli onnistunut. Jäljellä on vain henkinen virittely.

– Nyt tehdään olo mahdollisimman mukavaksi ja etsitään samalla rauhaa ja säpäkkyyttä kisaan, Mäkelä totesi.

Molemmat tavoittelevat perjantain karsinnassa paikkaa sunnuntain loppukilpailuun.

Kuivistolla upea harjoitusjakso

Kuivisto juoksi kesäkuun lopulla Vaasan rankingkilpailuissa 1 500 metrin Suomen ennätyksen ja sitä ennen 800 metrin ennätyksensä 2.00,75. Hänellä kesä on jatkunut sen jälkeen yhtä valoisasti harjoituksissa.

– Harjoittelin Vaasan jälkeen kotona pari viikkoa, ja joka ikinen treeni meni ihan älyttömän hyvin, Kuivisto kertoi Tokion kisakylässä järjestetyssä etätilaisuudessa.

– Sitten olikin aika lähteä leirille Sagaan, missä tein muutaman kovan harjoituksen ja testijuoksun. Myös siellä kaikki harjoitukset onnistuivat oikeastaan paremmin kuin odotettiin, Kuivisto jatkoi.

Kuivisto ilmoitti tavoitteekseen "neljä juoksua". Eli hän pyrkii molemmilla matkoilla alkueristä eteenpäin.

– Tavoite on päästä alkueristä jatkoon, ja luotan, että jatkoon mennään. Olen vähän pettynyt, jos ei onnistu.

Aamu askarruttaa Raitasta

Raitasen kunto notkahti keskikesällä, kun Pajulahden leiri alppimajassa epäonnistui. Nyt hän toivoo, että keho olisi palautunut vaikeuksista alkukesän ennätysvireeseen.

Esteiden alkueriä aletaan juosta perjantaina kello 9.40 paikallista aikaa eli aamuyöstä kello 3.30 Suomen aikaa. Se askarruttaa Raitasta.

– Aamu jännittää. Kilpailut ovat tyypillisesti illalla, mutta nyt pitää pystyä juoksemaan aamulla, Raitanen mietiskeli.

– Normaalisti käyn verryttelemässä kahdeksan tuntia ennen starttia, mutta nyt meikäläistä ei nähdä juoksemassa yhdeltä yöllä. Olen kuitenkin leirillä keskittynyt siihen, että vireen saisi ylös jo yhdeksältä aamulla.

Raitanen on tehnyt tutut valmistelut ja pyrkii siihen, että olisi valmis kaikkiin taktisiin vaihtoehtoihin.

– Dohan alkuerässä piti juosta 8.22 (päästäkseen finaaliin), mutta harvoin sitä kovempaa on pitänyt mennä, Raitanen ennakoi karsintaa.

– Nyt olen valmistautunut siihen, että alkuerässä pitää kyetä alle 8.20:een vahvalla lopulla, mikä sopisi minulle.

Raitanen on valmis jopa ennätysvauhtiin.

– Kovalla vedolla pitää pystyä alle 8.15:een tai taistella suorista jatkopaikoista hyvässä kiritaistelussa. Toivottavasti molemmat taktiikat nyt toimivat.