Sami Välimäki täräytti yhdellä sanalla hurjan tavoitteen Tokioon – näistä ongelmista on päästävä eroon

Nokialaisen lyönnit ovat tällä kaudella karkailleet. Pelaajan ja valmentajan mukaan nyt alkaa olla merkkejä paremmasta.

Tokio

84, 121, 118, 107, 117, 21, 27, 22, 64, 124, 51, 123.

Siinä tulosrivi, johon ei olisi viime vuonna uskonut. Sami Välimäki teki vuosi sitten sensaatiomaisen läpimurron golfin Euroopan-kiertueella, mutta tällä kaudella peli on takunnut pahasti.

Tämä tausta ei paljon paina, kun nokialainen asettaa tavoitteen Tokion olympiaturnaukseen.

– Kulta.

– Sitä lähden hakemaan ja siihen uskon, kunnes on neljä päivää pelattu.

Tilastoissa tiputusta

Välimäen lyöminen on ollut epätasaista pitkin kautta. Se näkyy karulla tavalla myös tilastoissa. Draivien onnistumisprosentti on tippunut vuoden takaisesta (59,88) yli kuudella prosenttiyksiköllä (53,21). Greeniosumissa tiputus on ollut vielä isompi: 70,65 prosentista 59,20:een.

– Väylä- ja greeniosumat ovat liian alhaiset, Välimäki myöntää videon välityksellä Tokiossa.

Ongelmat ensin mainitussa selittävät osin myös jälkimmäistä.

– Palloa ei pysty hallitsemaan raffista.

Ongelmien korjaaminen on ollut vaikeaa, koska mitään yksittäistä syytä vaikeuksille ei ole pelaajan mukaan löytynyt. Seuraus vain on ollut koko ajan näkyvissä.

– Pallot karkailevat oikealle ja vasemmalle.

Hyviäkin elementtejä pelaamisessa on näkynyt. Välimäen puttipeli on parantunut, minkä ansiosta hän on tarvinnut keskimäärin vajaat puolitoista puttia per kierros vähemmän kuin viime kaudella.

Hyvä puttipeli mahdollistaa huipputuloksen, jos muut pelin palaset vain loksahtavat kohdalleen. Tästä on sekä Välimäen että valmentaja Timo Karvisen mukaan merkkejä ilmassa.

– Sami on nousukunnossa. Nyt näyttää siltä, että lyönnin lähtösuunta on aika ”stedi”, mitä täällä tarvitaankin. Nyt kyse on vain siitä, milloin kunto tulee esiin, Tokiossa mukana oleva Karvinen sanoo.

Voiko kunto olla parempi jo olympialaisissa?

– Nyt tuntuu paremmalta. Olemme saaneet lyöntiä suoristettua. Se on ollut jo kolme, neljä viikkoa parempaa, Välimäki kertoo.

Kenttä sopii hyvin

Sami Välimäki, 23, imee itseluottamusta myös Kasumigaseki Country Clubin kentästä. Se sopii nuoren pelaajan mielestä hänelle hyvin.

Välimäki tutustui olympiakenttään maanantaina välinevalmistajan teettämillä varamailoilla. Sekä Välimäen että Suomen toisen pelaajan Kalle Samoojan mailat ovat jääneet Lontooseen, josta kaksikko odotti niitä saapuvaksi myöhään maanantai-iltana.

– Yleensä olen pärjännyt hyvin tuollaisilla kentillä. Tykkään puistokentistä, joissa näkee selkeästi, mihin pitää lyödä.

Kasumigaseki Country Clubilla on oltava hyvä juuri siinä, missä Välimäellä on ollut vaikeuksia. Avaukset eivät saa kaarrella oikealle eikä vasemmalle. Pelaajien ja valmentaja Karvisen mukaan raffit on kasvatettu pitkiksi.

Karvisen tietojen mukaan Kasumigaseki Country Clubin kenttä on ollut suljettuna huhtikuusta asti olympialaisia varten. Kenttä on hiottu huolella kuntoon.

– Ilmeisesti on aika sateinen kisa tulossa. Greenit ovat kovat ja niihin jää vesi aika herkästi pintaan. Väyliin pitää osua, koska jos raffit menevät vielä märäksi, ne muuttuvat raskaiksi, Karvinen sanoo.