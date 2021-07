Mira Potkonen ei ole sijoitettujen joukossa alle 60-kiloisten olympianyrkkeilyssä.

Mira Potkonen aloittaa tiistaina uransa viimeisen arvoturnauksen. – Se on totuus, että jokainen ottelu voi olla viimeinen, nyrkkeilijä sanoo.

Tokio

Ensin hyvät uutiset: Mira Potkonen on voimakkaampi, nopeampi, kestävämpi ja taitavampi kuin viisi vuotta sitten Rion olympialaisissa.

Sitten huonot uutiset: mitalin kirkastamisesta tai mitalista ylipäätään ei ole mitään takeita.

Ensimmäisen selittää se, että nokialaisnyrkkeilijän toiminta on kaikilta osin ammattimaistunut pronssiin päättyneiden edellisten olympialaisten jälkeen. Tukipalvelut ovat kunnossa ja valmentaja Maarit Teuronen voi keskittyä täysin valmentamiseen. Teuronen on ollut töistään virkavapaalla, mikä on näkynyt suoraan tekemisessä.

– Mira joutui ennen tekemään päivän toisen treenin yksin. Nyt olen ollut mukana auttamassa ja oikaisemassa, Teuronen sanoo.

Tämän vahvisti myös nyrkkeilijä itse sunnuntaina etäyhteyksin pidetyssä lehdistötilaisuudessa Tokiossa.

– Nyt ei tarvitse suhata työpaikalta väsyneenä ja nälkäisenä treeneihin, vaan on aikaa keskittyä harjoituksiin ja niihin valmistautumiseen, Potkonen sanoi.

Ne huonommat uutiset puolestaan johtuvat muista kuin Potkosesta.

– Kaikilla muillakin on ollut aikaa kehittyä viisi vuotta. Nyrkkeily on kehittynyt koko maailmassa. Sanoisin, että me olemme yrittäneet pysyä vauhdissa mukana, Teuronen muotoilee.

Hän sanookin, että suurimmalla osalla alle 60-kiloisten sarjan nyrkkeilijöistä on mahdollisuus voittaa olympiakultaa. Haastajien joukko on mennyt viidessä vuodessa täysin uusiksi. Tokiossa Potkosen sarjassa ei ole mukana yhtään samaa nyrkkeilijää kuin Riossa.

Nuorempia haastajia on tullut vauhdilla tilalle, minkä nokialainen sai kokea muun muassa alkukesän olympiakarsinnoissa, joiden avauskierroksella britti Caroline Dubois, 20, oli parempi.

Potkonen, 40, on sarjan iskijöistä selkeästi iäkkäin. Avausvastus Maiva Hamadouche, 31, on porukan toiseksi vanhin.

Mikä Potkosen vahvuus tässä joukossa on?

– Älytön kokemus. Hän on kiertänyt paljon isoja kisoja. Hän on fyysisesti ja henkisesti vahva. Hän on myös äärettömän hyvä lyöntien ajoittamisessa ja nopeudessa kun sille päälle sattuu.

Paineet muille

Maarit Teuronen on voinut keskittyä viime vuodet täysin valmentamiseen. Mira Potkonen ja Teuronen kuvattuna harjoituksissa elokuussa 2019.

Uransa viimeiset arvokisat aloittava Mira Potkonen on yhä yksi Suomen suurimpia mitalitoivoa Tokiossa. Odotukset ovat kuitenkin hieman laskeneet vaikean kevään ja kesän jälkeen. Varsinkin tappio Dubois’lle oli muistutus lajin arvoituksellisuudesta.

– Tuntuu, että kukaan ei usko meihin, kun hävisimme siellä. Meillä ei ole nyt paineita. Se yllättää varmasti kaikki, jos saamme täällä hoidettua homman kotiin, valmentaja Maarit Teuronen sanailee.

– Emme lähde suosikkeina.

Potkosen mukaan itseluottamus ei ole kärsinyt kolhuja.

– Se on parempi kuin ikinä, nyrkkeilijä vakuuttaa.

Tokion alla pidetty kahden ja puolen viikon leiri Italian Assisin kaupungissa oli Potkoselle tärkeä. Hän sai alle tiukkoja harjoitusotteluja ja kovia treenejä, jotka palauttivat ottelutuntuman.

– Nyt kaikki on hyvin, Teuronen toteaa.

Potkonen otti Italiassa testiottelun muiden muassa tulevan vastustajan Maiva Hamadouchen kanssa.

– Siitä jäi hyvä fiilis, nyrkkeilijä sanoo.

Kaksi vuotta sitten Potkonen voitti Hamadouchen EM-finaalissa.

– Hän on aika hullu vastustaja, on hullu matsi tiedossa, Potkonen tokaisee ja perustelee.

– Hän tulee päälle kuin yleinen syyttäjä. Pitää käyttää omaa taitoa ja nopeutta hyödyksi.

Kaaviosta ei puhuta

Avausottelu on edessä tiistaina kello 13.24 Suomen aikaa. Tämän pidemmälle Potkonen ei tälläkään kertaa ole kaaviota katsonut. Suomalaisia toimittajia pyydettiinkin olemaan kysymättä ottelukaaviosta, koska Potkonen haluaa keskittyä vain yhteen otteluun kerrallaan.

– Fokus ei saa mennä yhtään tämän hetken ohi. Minä tiedän kaavion alusta loppuun ja päivämäärät, mutta urheilijan keskittymisen pitää säilyä seuraavassa vastustajassa, Teuronen sanoo.

Kaavio jatkuu haastavana myös avausottelun jälkeen. Toisella kierroksella odottaa eteläkorealainen Oh Yeonji, joka on sijoitettu turnauksessa toiseksi. Oh pääsi suoraan toiselle kierrokselle.

Mitali vaatii tällä kertaa kolmea voittoa. Potkonen ei kuulu sijoitettujen joukkoon.

– Se on minulle erittäin hyvä asia.