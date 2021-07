Ulvilalaisten keskiviikkoiset voitonjuhlat vaihtuivat taas tappiolliseen tunnelmaan lauantaina, mutta häviö oli pienestä kiinni.

Ulvilan Pesä-Veikot ei päässyt enää lauantaina kuuntelemaan Cherin klassikkokappaletta Strong Enough, sillä lokkiparven keskiviikkoinen avausvoitto ei johtanut toiseen peräkkäiseen voittoon.

UPV kaadettiin lauantaina Jyväskylässä, mutta vain saappaat jalassa. Ulvilalaiset nappasivat tiukan avausjakson nimiinsä juoksuin 2–1, mutta toinen jakso oli Lohen juoksuin 9–3.

– Kaveri löi hyvin, ja meillä oli ongelmia [Lohen lukkari] Heikki Rantasen korkean tolpan kanssa. Tiesimme kyllä, että se tulee olemaan vaikea, UPV:n pelinjohtaja Jukka-Pekka Katajisto kertoo.

Vaikeita olivat myös jyväskyläläisten lyönnit kotiutuslyöntikilpailussa, joka sinetöi UPV:n tappion (4–5). Se ei kuitenkaan ole suuri häpeä, sillä Lohi on sarjataulukossa kolmantena, kun taas UPV on 11:s eli toiseksi viimeinen.

– Ei tähän otteluun silti täysin tyytyväinen voi olla. Ainakin se toinen piste oli ihan tarjolla, Katajisto kommentoi.

Ulvilalaisten pelit jatkuvat jo maanantaina, jolloin lokkiparvi matkaa Loimaalle. Sen jälkeen ruljanssi jatkuu keskiviikkona ja lauantaina, kun Ulvilaan saapuu ensin Ikaalisten Tarmo ja sitten Simon Kiri.

– Tämä on aika kova tahti, ja pelaajilla itselläänkin on iso vastuu pysyä näillä helteillä pelikunnossa.

– Mutta ainahan se on kiva, kun tulee tappion jälkeen nopeasti uusi peli. Katse on jo siinä, ja sieltä me lähdemme taas hakemaan pisteitä, Katajisto sanoo.

Juttua korjattu 24.7. kello 20.56. UPV:n ensi viikon toinen kotipeli on lauantaina, ei perjantaina.