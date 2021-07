Ari-Pekka Liukkonen palasi kaksista edellisistä olympialaisista pettyneenä kotiin. Tokiossa kevään Euroopan mestari odottaa vihdoin menestystä myös olympia-altaassa.

Tokio

Viisi vuotta sitten uimari Ari-Pekka Liukkonen palasi Rion olympialaisista turhautuneena ja tuskastuneena. Liukkonen karsiutui bravuurimatkaltaan 50 metrin vapaauinnin olympiafinaalista.

Liukkonen puhui itse jopa kultamitalista, mutta odotettu onnistumisen ilo vaihtui rajuun pettymykseen.

Myös Rioa edeltävät olympiakisat Lontoossa 2012 menivät sairastelun takia penkin alle, kuten sen jälkeen monet muutkin arvokisat.

Tokiossa Liukkonen hyppää kolmannen kerran olympia-altaaseen terveempänä ja parempi­kuntoisena kuin ehkä koskaan. Ahdistus, stressi ja vatsa- ja selkäkivut ovat enää vain ikäviä muistoja.

Toukokuussa Liukkonen ui Euroopan mestariksi Budapestissä 50 metrillä. Se on hänen päämatkansa myös Tokiossa, vaikka tiistaina ohjelmassa on ensin 100 metrin vapaauinti.

– Siinä minulla ei ole edes realistisia mahdollisuuksia päästä jatkoon. Sadalla metrillä on vain tarkoitus availla paikkoja 50 metrille ja saada treeniä ja rutiinia. Minulla ei ole tulostavoitetta satasella, Liukkonen sanoo etäyhteydellä urheilijoiden olympiakylästä.

Päämatkan 50 metrin vapaauinnin alkuerät uidaan viikon päästä perjantaina. Silloin ei enää treenata tai kerätä rutiinia, vaan pitää uida kovaa.

EM-uinneissa Liukkonen voitti finaalin ajalla 21,61 sekuntia. Loppuaika oli vain kolme sekunnin sadasosaa hitaampi kuin Liukkosen omissa nimissä oleva Suomen ennätys 21,58. Sen hän ui heinäkuussa 2017 Tampereella.

Alkuerissä AP eli Liukkonen ui kuudenneksi nopeimman ajan 21,99. Illan välierissä hän oli kolmanneksi nopein (21,72).

– Kukaan ei ollut väläytellyt hirmuaikaa alku- tai välierissä. Pelikenttä oli aika avoin. Itse olen tiennyt, että olen kovassa kunnossa. Ehkä tämä loi uskoa myös epäilijöille, Liukkonen kertoi tuolloin tunnelmistaan.

Tämän kauden tilastoajoissa Liukkonen on EM-kisojen kulta-ajallaan seitsemäntenä. Välieriin (lauantai 31.7.) jatkaa 16 parasta. Finaaliin (1.8.) pääsee kahdeksan uimaria.

– Välieriin tuskin vaaditaan Suomen ennätystä, mutta on vaikea arvioida, mikä tulos riittää finaaliin. Sitä lähden tavoittelemaan. Nyt on mennyt jo kaksi vuotta siitä edellisistä MM-kisoista, joissa kaikki parhaat olivat paikalla, Liukkonen sanoo.

Koronaviruspandemia tyhjensi uima-altaat kilpailuista pitkäksi aikaa. Kisojen puute oli ongelma myös Liukkoselle.

– Sprintteri tarvitsee kisoja, se on ollut isoin puute. Kisastarttien vähyys vaivasi, kun käytännössä oltiin vuosi ilman kisoja.

Tokion ylivoimainen tilastoykkönen on yhdysvaltalainen Caeleb Dressel, 21,04. Aika on maailman kaikkien aikojen kolmanneksi paras. Brasilian Cesar Cielo Filhon maailmanennätys on 20,91.

– AP nousee kymmenen uimarin joukkoon, joka voi ottaa mitalin. Ykkössuosikki ei välttämättä voita. Tuota parempaa ennustetta en pysty antamaan, valmentaja Marko Malvala sanoi EM-kisojen jälkeen.

Oletko Tokion uintien alkaessa edelleen samaa mieltä?

– Tilanne on edelleen sama. AP:n kovin uinti on alkukarsinnassa. Sen kun selvittää, niin AP saa itsestään parhaansa irti. Voi olla, että nähdään yllätysten kisat. Eurooppalaiset voivat haastaa Dresselin, Malvala sanoo nyt.

Dressel tavoittelee Tokiossa kuutta kultamitalia. Sadan metrin perhosuinnissa hän on myös maailman­ennätyksen haltija.

Malvalan mukaan väliaika EM-kisoista Japaniin oli Liukkoselle raskasta. Viikon aika­ero­leiri Fukuokassa paikkasi tilannetta.

– Se oli erittäin hyvähenkinen leiri. Saimme olla täysin rauhassa. Fukuokassa lähti kulkemaan, Malvala sanoo.

” ”On helppoa hävitä kymmenyksiä, mutta on vaikea voittaa sadasosia.”

Ari-Pekka Liukkonen rentoutumassa treenien jälkeen kotihallissaan Jyväskylässä helmikuussa 2020. Vierellä valmentaja Marko Malvala.

Budapestissä keväällä Liukkonen päihitti etukäteen häntä nopeammiksi arvioidut muut eurooppalaiset. Seuraavalla viikolla Monacossa käydyssä kutsukilpailussa Liukkonen oli samassa porukassa viides.

– EM-kisoissa alkuerät, välierät ja finaalin voitti eri uimari. On helppoa hävitä kymmenyksiä, mutta on vaikea voittaa sadasosia. Marginaalit ovat pienet. Täytyy vältellä virheitä. Potentiaalisia mitalisteja jää aina alkueriin arvokisoissa, Liukkonen sanoo.

Kuinka paljon kolmannet olympiakisat jännittävät?

– Totta kai, kun on viisi vuotta näitä kisoja odottanut, pitää olla tarkka ja huolellinen jokaisessa kohdassa. Kun alkaa jännittää ja kroppa alkaa valmistautua, vatsa menee sekaisin, mutta niin voi käydä yhtä hyvin SM-kisoissa kuin olympialaisissa.

Jännityksen tuomaa stressiä Liukkonen kertoo saaneensa kuriin valmentajansa Malvalan ja psykologi Hannaleena Ronkaisen kanssa käymillään keskusteluilla.

Isot kisat ja epäonnistumiset ovat karaisseet Liukkosta. Suojakilpi on koventunut, ja Liukkonen on oppinut sulkemaan ulos epämiellyttäviä asioita: hän osaa olla vapaasti oma itsensä.

Liukkonen oli ensimmäinen tunnettu suomalaisurheilija, joka kertoi avoimesti homo­seksuaalisuudestaan.

– Kokemusta on tullut matkan varrella. Olen oppinut tunnistamaan stressitilanteita. Aiemmin sairastelu kisoissa on ollut enemmän stressin ja ahdistuksen tuomaa hermostollista kuormitusta kuin jotain muuta sairastelua. Sitä on viiden vuoden aikana saatu pois. Minulla on ollut hyvät työkalut säädellä kokonais­kuormitusta, Liukkonen kiittelee tausta­voimiaan.

” ”Arvostan, että seksuaaliseen vähemmistöön kuuluva urheilija saa olla lipunkantajana.”

Ari-Pekka Liukkonen kantoi avajaisissa lippua Satu Mäkelä-Nummelan kanssa.

Vaikka Liukkosen uintiurakka alkaa tiistaina, hän pääsi tv-kameroiden loisteeseen perjantai-illan avajaisissa. Liukkonen oli toinen Suomen lipunkantajista yhdessä haulikko­ampuja Satu Mäkelä-Nummelan kanssa.

Lipunkanto oli 208-senttiselle uintijätille mieluisa kunniatehtävä.

– Oli kunnia jatkaa yli satavuotiasta perinnettä. Arvostan, että seksuaaliseen vähemmistöön kuuluva urheilija saa olla lipun­kantajana. Se on tärkeää tasa-arvon kannalta.

Liukkonen toivoi, että hänen roolistaan olisi kerrottu paljon myös muissa maissa.

Urheilijoilla on Tokion olympialaisissa vapaus ilmaista mielipiteitään, kunhan he noudattavat hyvää makua. Liukkonen aikoo ilmaista itseään vain altaassa ja uimalla mahdollisimman hyvin.

– Tärkeintä on, että voin olla Tokiossa urheilemassa ja näyttää parastani altaassa.

Urheilijan kannalta on hyvä, että kisat järjestetään. Jos et olisi täällä itse kilpailemassa, mitä mieltä olisit olympialaisista tässä pandemiatilanteessa?

– Urheilijoille on tärkeää, että voidaan urheilla, kun on tehty paljon työtä tavoitteen eteen. Oli paikallaan, että kisoja siirrettiin vuodella, Liukkonen arvelee.

– Tietysti on syytä miettiä olympialaisten vastuullisuutta, missä niitä järjestetään, millä systeemillä mennään ja kuinka paljon kannattaa rakentaa valtavia komplekseja, joita käytetään kerran tai kaksi.