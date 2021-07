Urheilumaailman suurimmat tähdet tuikkivat lähiviikkoina Tokiossa. IS esittelee heistä kaksitoista.

Olympiamitaleita jaetaan Tokiossa 8. elokuuta asti.

Artikkelissa esitellään 12 urheilijaa, joiden suorituksia urheilufanien kannattaa seurata lähiviikkoina tarkasti.

Tätä tulostaulua Karsten Warholmin kelpasi esitellä.

KARSTEN WARHOLM

Olympiamatkalle on varmasti mukava lähteä, kun on rikkonut 29 vuotta kestäneen yleisurheilun ME-tuloksen.

Karsten Warholm toteutti pitkäaikaisen unelmansa 1. heinäkuuta Oslossa. Norjalainen rikkoi 400 metrin aitajuoksun ME:n ajallaan 46,70. Kevin Youngin ME parani kahdeksalla sadasosalla.

Warholm on olympialaisissa kultasuosikki, vaikka norjalaisella on kovia haastajia. MM-kultaa 2017 ja 2019 voittanut viikinki on osoittanut olevansa raudanluja kilpailija, joka on parhaimmillaan kovissa paikoissa.

Milloin tulessa: 400 metrin aitojen alkuerät 30.7., välierät 1.8., finaali 3.8.

Naomi Osaka on harjoitellut olympialaisten tenniskeskuksessa tällä viikolla.

NAOMI OSAKA

Naomi Osaka on maailmanlaajuisesti tunnetuin japanilainen huippu-urheilija. Hän on myös maailman eniten tienaava naisurheilija.

Supertähti poistui alkukesällä Ranskan avoimista kesken turnauksen. Tuolloin hän kertoi kärsineensä masennuksesta vuosien ajan. Otteluiden jälkeiset haastattelutilanteet olivat koetelleet häntä henkisesti.

Viisinkertainen Grand Slam -voittaja jätti kesällä Wimbledonin turnauksenkin väliin. Nyt tähtipelaaja pääsee jahtaamaan olympiakultaa kotikisoissaan, mutta koronarajoitusten takia tyhjien katsomoiden edessä.

Milloin tulessa: tennisturnaus käynnistyy 24.7.

Simone Bilesin tyylinäyte Yhdysvaltojen olympiakarsinnoissa.

SIMONE BILES

142-senttinen Simone Biles on kooltaan pieni, mutta saavutuksiltaan todellinen jättiläinen.

24-vuotias Biles on kahminut urallaan ennätykselliset 25 MM-mitalia. Riossa 2016 hän saavutti neljä olympiakultaa ja yhden pronssin. Ja mitaleja on lisää, kun hän lähtee Tokiosta kotimatkalle.

Tokion kisat huipentavat Bilesin uran: voimistelijana hän on jo veteraani. Texasilainen oli jo päättää uransa koronasulun aikana, mutta hän päätti lopulta jatkaa, vaikka olympialaisia siirrettiin vuodella eteenpäin.

Milloin tulessa: naisten telinevoimistelu käynnistyy 25.7.

Novak Djokovic on Japanissa valmistautumassa olympiaturnaukseen.

NOVAK DJOKOVIC

Djokovicin tennispelaajan CV on liki täydellinen. Hän jakaa Grand Slam -turnausten voittotilaston ykkössijan Roger Federerin ja Rafael Nadalin kanssa.

Djokovic on myös ATP-tenniskiertueen kaikkien aikojen palkintoraharohmu 129 miljoonalla eurollaan.

Maailmanlistan ykköspelaajalla on palkintokaapissaan jo olympiamitalikin (kaksinpelin pronssi 2008), mutta kulta häneltä puuttuu. Ainakin vielä.

Djokovicilla on tänä vuonna sauma yltää neljän Grand Slamin sekä olympialaisten voittoon. Siihen on ainoana pystynyt Steffi Graf 1988.

Milloin tulessa: tennisturnaus käynnistyy 24.7.

USA:n avainpelaajalla Megan Rapinoella riittää tuumailtavaa, sillä joukkue hävisi Tokiossa avauspelinsä Ruotsille.

MEGAN RAPINOE

Erivärisistä hiustyyleistään tunnettu supertähti Megan Rapinoe valittiin Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan äänestyksessä Vuoden parhaaksi naisjalkapalloilijaksi 2019. Hän on voittanut USA:n riveissä mm. olympiakullan ja kaksi maailmanmestaruutta.

Oli MM-kisojen paras pelaaja ja maalintekijä 2019. Monipuolinen laitahyökkääjä, joka uskaltaa hakea ratkaisuja. Ratkaisuhetkien pelaaja.

Rapinoe, 36, on rohkea myös kentän ulkopuolella, uskaltaa ottaa kantaa ja avautua. Hän kertoi mm. avoimesti lesboudestaan jo 2012.

Milloin tulessa: Naisten jalkapalloturnaus on jo käynnistynyt.

Jamaikan Shelly-Ann Fraser-Pryce on tällä kaudella kellottanut satasella jo huiman ajan 10,63.

SHELLY-ANN FRASER-PRYCE

Jamaikalainen 34-vuotias ilopilleri Shelly-Ann Fraser-Pryce on ollut naispikajuoksun kiistaton kiintotähti Pekingin olympialaisista 2008 lähtien.

Hän on voittanut pikamatkoilla yhteensä kaksi olympiakultaa, kolme olympiahopeaa, yhden olympiapronssin sekä yhdeksän maailmanmestaruutta. ”Taskuraketti ” haki alkukaudesta kuntoaan, mutta juoksi noin kuukausi sitten satasella maailman kaikkien aikojen toiseksi nopeimman ajan 10,63.

Voitto Tokiossa tarkoittaisi, että hän on ollut maailman nopein nainen jopa kolmella eri vuosikymmenellä.

Milloin tulessa: Naisten 100 metrin alkuerät 30.7. ja 200 metrin alkuerät 2.8.

Jättikokoinen Kevin Durant on USA:n tämänkertaisen ”Dream Teamin” selkeä johtohahmo.

KEVIN DURANT

NBA-koripalloseura Brooklyn Netsin 32-vuotias supertähti Kevin Durant on Yhdysvaltojen tämänkertaisen ”Dream Teamin” selkeä johtohahmo. Taustat puhuvat puolestaan.

Durant on NBA:n moninkertainen pistekuningas sekä ykköstähdistövalinta. Voittanut kaksi NBA:n mestaruutta, valittu kolmesti NBA:n arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Mitä tiukempi paikka, sitä näkyvämmin 206-senttinen jättiläinen yleensä nousee esiin. Erittäin vaikeasti puolustettava pelaaja, uskaltaa ottaa riskejä. Voittanut jo kaksi olympiakultaa ja nyt tullee vielä yksi lisää.

Milloin tulessa: Miesten koripalloturnaus käynnistyy 25.7.

Nelinkertainen Major-voittaja Rory McIlroy on yksi miesten golf-turnauksen suurimmista voittajasuosikeista.

RORY MCILROY

Golfin pitkäaikainen supertähti. Missä 32-vuotias karismaattinen Rory McIlroy liikkuukaan, golffanit seuraavat herkeämättä hänen liikkeitään.

Useat maailman kärkipelaajat jättivät Rion 2016 olympialaiset väliin, eivätkä läheskään kaikki ole mukana Tokiossakaan. Siksi maailmanlistan entisen ykköspelaajan ja nelinkertaisen Major-voittajan läsnäololla on valtavan suuri merkitys olympialaisgolfin arvostukselle.

Tokiossa on mukana myös mm. maailmanlistan kolmonen Collin Morikawa ja nelonen Justin Thomas, mutta he eivät ole vielä globaalisti yhtä tunnettuja kuin pohjoisirlantilainen McIlroy.

Milloin tulessa: Miesten golf käynnistyy 29.7.

Punapaitaisen Mikkel Hansenin pelaaminen on huikeaa käsipallotaidetta.

MIKKEL HANSEN

Jopa käsipallon Messiksi kutsuttu Tanskan pelintekijä Mikkel Hansen ei jätä kylmäksi edes lajia harvemmin seuraavaa tv-katsojaa. Kliininen viimeistelytaito on asia erikseen, mutta Hansenin kyky lukea peliä ja syöttää on toiselta planeetalta.

Mieluiten vasemmalla puolella kenttää operoiva PSG:n supertähti on ollut suvereeni avainpelaaja, kun Tanskan dynastiaa muistuttava maajoukkue on voittanut olympiakultaa 2016 ja MM-kultaa sekä 2019 että 2021. Kannattaa nauttia nyt, sillä osa supersukupolven avainpelaajista jättänee maajoukkueen olympiaturnauksen jälkeen.

MILLOIN TULESSA: Miesten käsipalloturnaus pelataan 24.7.–7.8.

Lasha Talakhadze vei potin superraskaansarjan painonnostossa Rion olympiakisoissa 2016 ja tehnee saman myös Tokiossa.

LASHA TALAKHADZE

Kun kaveri nostaa tempaamalla 222 ja työntämällä 264 kiloa, olennainen on kerrottu. Lasha Talakhadze on painonnoston superraskaansarjan hirmu. Se on yksi kesäkisojen kuningaslajeista.

Vuonna 2013 georgialainen sai testaajilta vähemmän kuninkaallista postia: kahden vuoden panna steroideista. Se on osassa lajimaailmaa ikään kuin osa huippunostajan CV:tä.

Myös yhteistulos 485 kiloa on ME. Työntämällä on enemmän nostanut Neuvostoliiton Leonid Taranenko (266 kg vuonna 1988), mutta sarjajako on sittemmin muuttunut.

MILLOIN TULESSA: Talakhadze kilpailee 4.8.

Sydney McLaughlin hämmentyi huomattuaan USA:n olympiakarsinnoissa kesäkuussa, että digitaalit pysähtyivät alle 52 sekunnin ensimmäisen kerran naisten 400 metrin aitajuoksun historiassa.

SYDNEY MCLAUGHLIN

Suomen aiturin Viivi Lehikoisen kanssa lähes samanikäinen, Tokion päättäjäispäivänä 22 vuotta täyttävä Sydney McLaughlin oli tehdä kovan tempun jo Dohan MM-kisoissa 2019. Silloin Dalilah Muhammad tarvitsi ME-vauhtia finaalissa pitääkseen nuoren haastajan 0,07 sekuntia takanaan.

Kesäkuun 27. päivänä McLaughlin pysäytti kellon ensimmäisen kerran alle 52 sekunnin, kymmenyksen verran, naisten 400 metrin aitajuoksun historiassa. Jo vuosia megalahjakkaaksi tiedetty urheilija kuittaa tilipäivänsä nyt Tokion olympiastadionilla.

MILLOIN TULESSA: Sydney MacLaughlin nähdään yleisurheilukentällä 31.7.–4.8.

Armand Duplantisia pidetään niin varmana olympiavoittajana kuin nyt ketään voi seiväshypyn kaltaisessa herkässä lajissa pitää.

ARMAND DUPLANTIS

Ateenan kisoissa 2004 Ruotsi otti yleisurheilussa peräti kolme kultaa. Tokiossa on huikea sauma kahteen kiekonheittäjä Daniel Ståhlin ja seiväshyppääjä Armand Duplantisin, 21, ansiosta. Yhdysvalloissa seiväsperheessä kasvanut Duplantis jätti 17-vuotiaana kannattimilleen 590 ja 18-vuotiaana 605. ME-tulos 618 ei liene viimeinen sana.

Tällä kaudella on mennyt kahdeksassa kisassa yli 600 ja parhaimmillaan 610. Maailmantilastossa kaulaa kakkoseen on 18 senttiä. Se vastaa puolta kierrosta kymppitonnin juoksussa.

MILLOIN TULESSA: Miesten seipään karsinta 31.7. Loppukilpailu 3.8.