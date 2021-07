MuSa kohtaa Gnistanin Porin stadionilla lauantaina kello 17.

Pori

Jalkapallon Ykkösen kärkeen hamuava Musan Salama saa kaivatun vahvistuksen lauantain kärkipeliin, kun portugalilainen Wadir tekee debyyttinsä salamapaidassa.

Loppukauden mittaisen sopimuksen MuSan kanssa tehnyt Wadir on treenannut joukkueen mukana jo toista viikkoa. Debyytin oli jo tarkoitus tapahtua Pietarsaaressa keskiviikkona, mutta pelaajan paperit myöhästyivät muutaman minuutin, jotta pelilupa irronnut.

Nyt kaikki on kunnossa ja 181-senttinen hyökkääjä debytoi Gnistania vastaan Porin stadionilla lauantaina kello 17 alkavassa pelissä.

– Olen innoissani päästessäni pelaamaan joukkueen ja kavereiden kanssa ja haluan auttaa joukkuetta voittamaan huomisen pelin, 26-vuotias portugalilainen sanoo MuSan kotisivuilla.

Apu tulee tarpeeseen, sillä MuSan kärjessä on ollut John Frederiksenin lähdön jälkeen iso aukko paikattavaksi. Tästäkin huolimatta porilaiset ovat peräti kymmenen ottelun pisteputkessa ja sarjataulukon kolmannella sijalla.

MuSa on hävinnyt vain yhden ottelun, mutta toisaalta voittojakin on vasta kolme. Otteluista peräti kahdeksan on päättynyt tasapeliin. Lauantain vastustaja Gnistan on pelannut kaksi ottelua MuSaa vähemmän, mutta on pisteen edellä. Nyt, jos koska kolme pistettä tulisi kotijoukkueelle tarpeeseen.

– Mielenkiintoista nähdä mies (Wadir) tositoimissa meidän paidassa. Wadir on ennen kaikkea persoona. Hän haluaa mielellään hakea tilanteita ja tiloja, joista pääsee haastamaan vastustajaa. Harjoitukset ovat sujuneet mallikkaasti ja hän on osoittanut olevansa hyvä pelaaja tähän sarjaan. Meidän tehtävämme on antaa hänelle tukea kentällä ja sen ulkopuolella, jotta saamme miehestä kaikki irti. Wadirista välittyy heti olo, että hänellä on lämmin sydän ja hän on hyvätahtoinen ihminen, MuSan päävalmentaja Ville Ulanen kehuu.

Joukkueiden avauskohtaaminen päättyi Helsingissä 1–1-tasatulokseen.

MuSa–Gnistan, Ykkösen kärkikamppailu Porin stadionilla lauantaina kello 17.