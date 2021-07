Kunnianhimoinen ympäristö ja halu palata Suomeen toivat jalkapallo­maajoukkueen kapteenin Tim Sparvin pitkän tauon jälkeen kotimaisille kentille.

Sparv, 34, siirtyy Helsingin Jalkapalloklubiin, kuten HS jo keskiviikkona uutisoi. Sparvin 1+1-vuotinen sopimus julkaistiin torstaina iltapäivällä Töölön Bolt-areenalla.

– Olen tosi ylpeä, että saan edustaa Suomen parasta jalkapalloseuraa, Sparv sanoi uuden seuransa sinivalkoinen raitapaita yllään.

– Klubi taistelee mestaruudesta ja haluaa pelata Euroopassa. Uskon, että tämä ympäristö sopii minulle tosi hyvin.

Sparv palaa kotimaisille kentille pitkän kierroksen jälkeen. Hän siirtyi englantilaisen Southamptonin junioriakatemiaan vuonna 2003.

– Kesällä tuli sellainen fiilis, että nyt on oikea hetki tulla koti-Suomeen, Sparv kertoi.

Huuhkajien luottomies kertoi tehneensä päätöksen muutaman hyvän vaihtoehdon välillä. Lopulta valinta oli selvä, sillä Sparv halusi pelata Suomessa vielä uransa aikana.

– Halusin ehdottomasti tulla Klubiin, Englannin lisäksi ruotsalaisessa Halmstads BK:ssa, hollantilaisessa FC Groningenissa, saksalaisessa Greuther Fürthissä, tanskalaisessa FC Midtjylland ja kreikkalaisessa AEL:ssä pelannut Sparv painotti.

Sparv ei halunnut liikaa avata sitä, mitä muita vaihtoehtoja hänellä oli.

– Tässä lopussa oli Klubi ja yksi seura Skotlannista. Alussa oli myös Etelä-Euroopasta muutamia, mutta se ei kiinnostanut minua.

Sparv on pelannut kotimaan sarjoissa viimeksi kesällä 2008, jolloin Halmstads BK lainasi hänet Vaasan Palloseuraan. Torstaina Sparv korosti haluavansa olla pitkään HJK:ssa.

– Ainakin ensin pelaajana, mutta ehkä myös valmentajana tulevaisuudessa. On hyvin mahdollista, että tämä on viimeinen seurani jalkapalloilijana.

Tim Sparv sai HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkulalta numerolla 20 varustetun pelipaidan.

Sparvin paluu Suomeen on todellinen unelmasiirto koko Veikkausliigan kannalta. Hän on pelaaja, jonka jokainen EM-kisoja seurannut tunnistaa.

Numerolla 20 varustettuun paitaan torstain lehdistötilaisuudessa pukeutunut Sparv tuo laadukkaan lisän HJK:n keskikentälle ja erikoistilanteisiin. Vahvan johtajatyypin liittyminen mukaan joukkueeseen näkyy pelien lisäksi myös pukukopin arjessa.

– On maailman hienoin juttu nähdä nuoria pelaajia, jotka kehittyvät ja pääsevät eteenpäin, Sparv kertoi.

– Haluan ilman muuta olla mukana auttamassa ja tukemassa heitä. Ehkä minulla on muutamia hyviä vinkkejä heille.

Sparv sanoo keväällä leikatun polvensa olevan tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Hän on edelleen motivoitunut jatkamaan uraansa myös maajoukkueessa.

– Tämä on hyvä ympäristö saada itseni kuntoon ja pelata hyvässä seurassa.

HJK:n kokoonpanossa Sparvia ei näillä näkymin nähdä ihan lähiaikoina, eikä hän edes voisi pelata tiistaisessa Mestarien liigan karsinnassa Malmö FF:ää vastaan.

Syynä on se, ettei Sparvin nimeä löydy pelaajalistalta, jonka HJK on joutunut ilmoittamaan aiemmin. Seuraavalla europelikierroksella Sparv on jo pelikelpoinen.

Milloin Huuhkajien kapteeni nähdään ensimmäistä kertaa HJK:n pelipaidassa?

– Toivottavasti mahdollisimman pian, Sparv vastasi.

– Olen viettänyt muutaman viikon vapaata ja lomaillut Prahassa perheen kanssa. Menee varmasti muutama viikko.