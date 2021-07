Vihjesysteemit Porin Toto4-ravit

Pieni systeemi

T4-1: 1 Sofianna Pee

T4-2: 3 Making Match

T4-3: 1 Roseline Forbes, 6 Divina Falco, 2 Laurenz Von Bentz, 4 Macce, 10 Zest Boy, 5 Fairfull One

T4-4: 10 Pancake Rocks, 3 Wera Winner, 1 Eyes On Alley, 12 Queen Of The World

24 riviä/4,80 euroa

Porukkasysteemi

T4-1: 1 Sofianna Pee, 8 Jättipotti Pee, 10 Bietro

T4-2: 3 Making Match

T4-3: 1 Roseline Forbes, 6 Divina Falco, 2 Laurenz Von Bentz, 4 Macce, 10 Zest Boy, 5 Fairfull One

T4-4: 10 Pancake Rocks, 3 Wera Winner, 1 Eyes On Alley12 Queen Of The World, 7 Heelys Andorra, 6 Laurila's Gimli

108 riviä/21,60 euroa