Aitajuoksija Nooralotta Neziri joutui ensi kerran dopingtestiin 16-vuotiaana Tampereella Euroopan nuorten kesäolympiafestivaaleilla (EYOF).

Neziri teki festivaaleissa yhden uransa parhaista juoksuista ja voitti 100 metrin aidat ennätyksellään 13,23 sekuntia. Kisan jälkeisestä dopingtestistä hänellä on vain hataria muistikuvia.

– Muistan, että oli sairaan kuuma päivä ja kesti kauan ennen kuin sain näytteen annettua. Minulle ei jäänyt siitä epämiellyttäviä muistoja.

Vuonna 2009 Neziri ei kuulunut vielä testauspooliin. Se on antidoping­organisaation nimeämä ryhmä huippu-urheilijoita, joihin dopingtestaus erityisesti kohdentuu.

Ryhmän urheilijoilla on velvollisuus ilmoittaa olinpaikastaan Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) ylläpitämään järjestelmään. Jos Suekin testaajat eivät tavoita urheilijaa hänen ilmoittamanaan aikana, laimin­lyönnistä voi aiheutua seuraamuksia.

Neziri merkitsee kalenteriin kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, missä hän on. Tietoja voi päivittää tarpeen mukaan.

– Ainoa hankaluus on, että muistaa ilmoittaa, missä päin milloinkin huitelee. Treenikaudella ilmoitan, että olen kotona kello 6–7. Kisakaudella tilanne vaihtelee.

Testauspooliin Neziri on kuulunut vuodesta 2010. Sinä aikana hänelle on tehty lukuisia dopingtestejä. Suomen ennätyksestä urheilija joutuu aina dopingtestiin.

Neziri ei tällä kertaa kilpaile lainkaan olympialaisissa. Takareiteen tuli aita­juoksu­treeneissä pieni repeämä, ja kausi on ohi.

Talvella Neziri juoksi SE:n 60 metrin aidoissa hallissa: ensin Karlsruhessa (7,92), sitten Berliinissä (7,91) ja kolmannen kerran Liévinissä (niin ikään 7,91). EM-halleissa Puolassa Neziri oli neljäs, mutta silloin häntä ei testattu.

– Se on kamalinta, että sijoittuu neljänneksi ja joutuisi sitten vielä odottamaan pitkään dopingtestissä, kun kroppa on kuiva.

Saksassa Neziri ei saanut pestä käsiään saippualla ennen testiä.

– Testaaja huusi, että lopeta – saat dopingrikkeen, jos kosket siihen. Saippuassa voi olla jotain väärää ainetta, jota ei tarvita kuin pisara, kun se näkyy näytteessä.

Tänä kesänä testaajat tulivat Nezirin kotiin Jyväskylään eräänä sunnuntai-iltana. Neziri olikin kotosalla. Periaatteessa hänen ei olisi tarvinnut olla kotonaan, koska hän oli kirjannut testauspoolin kalenteriin paikallaoloajakseen kello 6–7.

Suurin osa urheilijoista käyttää tuota aikaa, koska silloin on yleensä varmasti siinä paikassa, jonka on ilmoittanut.

Neziri oli lähdössä sponsorikuvauksiin Hippos-halliin. Koska kuvaukset olivat alkamassa, toinen testaajista lähti Nezirin mukana hallille ja toinen testaaja tuli perässä omalla kyydillä.

Ohjeistuksen mukaan testaaja ei saa päästää urheilijaa silmistään.

Verinäyte ehdittiin ottaa Nezirin kotona, joten hallilla otettiin enää vain virtsanäyte.

– Testaajista on vaikea ennustaa, koska he tulevat. Erään kerran he soittivat ovikelloa tosi aikaisin aamulla, ja minulla kesti pitkään tajuta, keitä siellä on. Aamulla on yleensä kova vessahätä, ja testi sujuu silloin äkkiä.

Neziri sanoo tottuneensa vuosien varrella siihen, että testaaja seuraa vieressä virtsanäytteen antamista.

– Suhtaudun dopingtesteihin neutraalisti. Minua ei jännitä, että joku tulee viereen katsomaan. Yleensä jutellaan niitä näitä.

Koronapandemian aikana dopingtestien määrä romahti maailmalla. Kansainvälisen antidopingtoimiston Wadan mukaan viime lokakuussa otettiin noin 21 000 doping­näytettä, mikä oli noin 76 prosenttia vuoden 2019 vastaavan ajankohdan lukemasta.

Käynnistyvissä Tokion kesäolympialaisissa otetaan tuhansia dopingtestejä. Virallista määrää testien lukumäärästä ei ole kerrottu.

Tokion olympialaisten ennakkotestaus alkoi jo yli vuosi sitten, kun valmistauduttiin kesäkisoihin 2020. Testaus aktivoitiin uudestaan vuodelle 2021 siirtyneisiin olympialaisiin.