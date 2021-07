Tokion olympiakylässä eletään kisojen aikaan koronasääntöjen mukaan.

Tokion olympialaisten kisakylä on tarkasti vartioitu ja muusta kaupungista eristetty alue, jonne urheilijoiden lisäksi vain harvalla on pääsy. Etenkään koronavirus ei olisi ollut tervetullut, mutta silti se on päässyt sinne luikertelemaan.

Olympiakylä on kisojen aikana yli 11 000 urheilijan tukikohta. Kisakylässä on yhteensä 18 000 vuodepaikkaa, joten sinne mahtuu majoittumaan myös urheilijoiden taustahenkilöitä.

Tältä Tokion olympiakylä näyttää ilmasta.

Eri joukkueet laittavat perinteisesti olympiakylän asuntojensa parvekkeisiin lippuja. Tässä Japanin joukkueen näyte.

Tältä näyttää olympiakylän Plazalla.

Japanin rannikkovartioston alus oli maanantaina kiinni laiturissa olympiakylän edustalla.

Olympiakylässä asutaan tiukkojen koronasääntöjen mukaan. Urheilijoita esimerkiksi koronatestataan päivittäin.

Mikäli joku saa positiivisen tuloksen koronatestissä, hän menee eristykseen ja jatkotesteihin olympiakylän lääkäriaseman edustalla olevalle kuumeklinikalle. Sen karuihin huoneisiin ei varmastikaan yksikään kisoihin yltänyt urheilija halua joutua.

Tiukoista säännöistä huolimatta olympiakuplan sisällä asuvien henkilöiden joukossa oli alkuviikkoon mennessä havaittu 70 koronatapausta.

Osa Suomen joukkueen jäsenistä on jo majoittunut kisakylään. Heistä jousiampuja Antti Vikström kertoi kokemuksiaan majapaikasta Suomen joukkueen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

– Maskia pitää käyttää aivan koko ajan paitsi ruokaillessa, omassa huoneessa ollessa ja urheillessa. Eli omaa urheilusuoritusta tehdessä ei tarvitse pitää maskia, mutta taas kuntosalilla ollaan maski päässä, Vikström sanoi.

– Ruokasaliin mennessä laitetaan muoviset hanskat käteen ja kannetaan tarjotinta ne kädessä. Käsidesipulloja on monessa paikassa ja helposti saatavilla, Vikström jatkoi.

Kouluratsastaja Henri Ruosteen mukaan samankaltaiset koronasäännöt ovat voimassa myös kisojen hevostalleilla ja ratsastuskeskuksen ruokalassa.

– Omaa lajia urheillessa maskin saa ottaa pois, mutta muuten sitä on aina pidettävä. Sielläkin käsidesiä on joka puolella. On ollut muutamia tilanteita, joissa joku on kulkenut ilman maskia ja heitä on siitä heti huomautettu, Ruoste sanoi.

Olympiakylän ruokalan sisäänkäynnillä on runsaasti käsidesipulloja.

Kuumeklinikan eristyshuoneet näyttävät tältä.

Kuumeklinikka on kuvassa etualalla.

Olympiakylän asunnot myydään kisojen jälkeen kodeiksi. Huoneistojen kalustukseen kuuluvat pahviset sängyt ovat saaneet runsaasti huomiota jo kisojen alla.

Väitteiden mukaan tällaiset sängyt olisi valittu siksi, että ne eivät kestäisi seksin harrastamista ja sen myötä urheilijoiden välinen intiimi kanssakäyminen vähenisi olympiakylän koronakuplan sisällä. Tämän toivotaan osaltaan ehkäisevän koronatartuntojen leviämistä.

Henri Ruosteen mukaan vain yksi asia on yllättänyt hänet tähän mennessä Japanin-reissulla.

– Pahvilaatikkosängyt vähän yllättivät. Sellaista en ole ennen nähnyt, enkä ehkä näiden kisojen jälkeen enää näekään, Ruoste sanoi.

Ruosteen mukaan hän oli saanut nukuttua sängyssä melko hyvin.

– Ensi kerralla (olympialaisissa), jos sellainen tulee, otan mukaan oman peiton ja tyynyn kotoa, mutta muuten on kaikki hyvin. Ei ole mitään valitettavaa. Parempi nukkua pahvilaatikon päällä kuin sen alla.

Olympiakylän sängyt on valmistettu pahvista.

Tällainen näkymä avautuu yhdestä olympiakylän asunnosta.

Britannian olympiajoukkueen jäsen roudasi tavaroita olympiakylän asuntoon

Olympiakylässä on tällainen tila lehdistötilaisuuksille.

Japani on tunnettu ruokakulttuuristaan. Kisojen aikana urheilijat eivät voi mennä syömään ravintoloihin kisakylän ulkopuolelle, mutta ei hätää: olympiakylän eri ravintoloissa on tarjolla yhteensä 700 erilaista annosta.

Kylän asukkaille tarjotaan päivittäin 48 000 ateriaa.

Täällä urheilijat ruokailevat.

Japanilainen kotiäiti Yoko Nishimura oli yksi reseptikisan voittajista, joka sai oman annoksensa olympiakylän valikoimaan.

Urheilijat voivat tilata osassa olympiakylän ravintoloista ruuat nettisovelluksen kautta.

Kuntosalin laitteiden välissä on suojasermejä.

Suihkulähteet koristavat olympiakylän rantaa.