Uudessa sopimuksessa on myös optio kaudesta 2023.

Tahkon Leidit ja Sini Mäkelä ovat allekirjoittaneet jatkosopimuksen, kertoo Hyvinkään Tahko verkkosivuillaan. Sopimus kattaa kauden 2022 sekä option kaudesta 2023.

”Syksyllä jo tiesimme, että käsissämme on todellinen helmi, kun Sini saapui joukkueeseen. ”Mäksän” potentiaali tiedettiin, mutta sen esiin saamiseen tarvittiin aito näyttöpaikka, jonka Sini on käyttänyt erinomaisesti, kertoo Tahkon pelinjohtaja Jukka Eronen seuran tiedotteessa.

Pesäkarhujen kasvatin potentiaali on realisoitunut tällä kaudella ja Mäkelä on tehnyt hienoa tulosta Superpesiksessä. Mäkelä johtaa tällä hetkellä Tahkon sisäistä kärkilyöntitilastoa ja on koko sarjassa lyönyt 13. eniten kärkilyöntejä. Mäkelä on myös koko sarjan kunnaritilastossa niin ikään kolmantena neljällä lyödyllä kunnarillaan.

Mäkelä saa ensi viikolla vastaansa vanhan seuransa, kun Pesäkarhut saapuu Pihkalaan.