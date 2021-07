Valtteri Bottas mokasi kaksi lähtöä ja joutui päästämään tallikaverinsa ohitseen.

Lewis Hamilton voitti Britannian GP:n kahdeksatta kertaa urallaan. Hän nousi kisan voittoon aivan viimeisillä kierroksilla. Ero Red Bullin Max Verstappeniin kaventui kahdeksaan pisteeseen, kun hollantilainen joutui keskeyttämään.

Hamilton jahtasi kärkipaikalta kiinni Ferrarin Charles Leclercin, vaikka oli kärsinyt kisassa jo kymmenen sekunnin aikarangaistuksen ja pudonnut kauas kärjestä.

Valtteri Bottas sijoittui kolmanneksi. Kisan loppuhetkillä Bottas sai radioonsa masentavan viestin, kun vauhti ei riittänyt Leclercin saavuttamiseen.

– Team order: Do not fight with Lewis.

Tallimääräys: Älä taistele Lewisia vastaan. Bottas joutui päästämään tallikaverinsa ohitseen.

Verstappen ajoi kisan ensimmäisellä kierroksella hurjasti ulos. Hän lähti kisaan paalulta, ja ajoi Hamiltonin kanssa rinta rinnan ensimmäiset yhdeksän mutkaa.

Kärkikuljettajien nokittelu päättyi rajusti, kun Verstappen osui Hamiltoniin ja hollantilainen syöksyi lähes täydestä vauhdista rengasvalliin. Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner kertoi Verstappeniin kohdistuneen peräti 51 g:n voimat.

Verstappen käveli kolaripaikalta kuitenkin itse pois. Hän ei loukkaantunut tilanteessa vakavasti.

C Moren asiantuntija Mika Salo piti Red Bull -kuljettajaa syyllisenä omaan kolariinsa. Onnettomuus tapahtui, kun Hamilton nousi Verstappenin rinnalle sisäpuolelta ennen Copse-mutkaa. Verstappen käänsi autonsa päin Hamiltonia, vaikka ei voinut olla näkemättä tätä vierellään.

Hornerin mukaan Copse-mutkassa ei pitäisi ohittaa koskaan sisäpuolelta. Hamilton sai tilanteesta kymmenen sekunnin aikarangaistuksen.

Kun kärkikaksikko törmäili, Leclerc käytti tilaisuutensa ja nousi kilpailun johtoon. Bottas oli hävinnyt oman sijoituksensa monacolaiselle heti lähdössä.

– Valtterin olisi pitänyt olla siinä korjaamassa hedelmät, kun nuo kaksi hölmöilevät, Salo manasi C Moren studiossa.

Kolari aiheutti radalle punaiset liput ja kisa keskeytettiin 40 minuutiksi. Uusintalähtö suoritettiin lähtöruudukosta ja Bottas onnistui mokaamaan myös toisen lähtönsä. Lando Norris nousi hänen ohitseen.

McLaren tarjosi Bottakselle kuitenkin ilmaisen ohituksen surkealla varikkotyöskentelyllään. Norris viipyi varikolla niin kauan, että Bottas kuittasi sijoituksen omalla pysähdyksellään.

Suomalainen ei saanut kuitenkaan kärjessä ajanutta Leclerciä kiinni, joten talli määräsi hänet päästämään Hamiltonin ohitseen.