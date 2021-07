Tarto

Toyotan Kalle Rovanperä sai vahvan startin Viron MM-ralliin torstaina. Rovanperä kaasutteli Tarton yleisöerikoiskokeella nopeimman ajan yhden kymmenyksen erolla ennen Hyundain Craig Breenia.

M-Sport Fordin Teemu Suninen oli avauserikoiskokeella kolmas 0,4 sekuntia Rovanperää hitaampana. Citroenin R5-autolla ajava Mads Östberg ja Hyundain vastaavalla kalustolla kaasutteleva Jari Huttunen säväyttivät neljännellä sijalla tasa-ajalla Fordin WRC-kuski Gus Greensmithin kanssa.

Rovanperällä on alla neljä perättäistä keskeytystä. Lähtökohdat erittäin nopeaan Viron MM-ralliin eivät siis ole helpot, mutta tallipäällikkö Jari-Matti Latvala tietää Rovanperän henkisen vahvuuden.

– Kallen vahva puoli on, että hän ei ota paineita näistä jutuista. Uskon, että jos Kalle löytää heti hyvän ajorytmin ja luoton ajamiseen, mikään ei estä häntä ajamasta voitosta, Latvala sanoi.

"Ott pahin vastus täällä"

Rovanperä aloitti ralliuransa alaikäisenä Virossa ja Latvian rallisarjassa, joten tiestö Virossa on jyväskyläläiselle hyvin tuttua.

– Tämä on varmasti Kallelle yksi vuoden kohokohta. Täällä Baltiassa hän aloitti ajamaan rallia. Hän tykkää näistä teistä ja osaa ajaa niitä. Myös lähtöpaikan pitäisi olla hyvä. Voimme odottaa häneltä vahvaa suoritusta tässä kilpailussa.

Suurin ennakkosuosikki kisassa on kotiteillään ajava Ott Tänak. Latvala pelkää, että MM-sarjaa johtavan Toyotan Sebastien Ogierin urakka ensimmäisenä autona reitillä on liian raju.

– Me tiedämme, että Ott on meille pahin vastus täällä. Hän ajaa omalla maaperällä ja on varmasti todella nälkäinen ajamaan voitosta. Uskon silti, että voimme täällä haastaa Hyundain ja toivon, että voimme ajaa voitosta, Latvala totesi.

– Ogier meillä on vaikeimmassa asemassa, kun on näin kuuma. Kyllä sitä irtosoraa on niin paljon. Hänellä on aika vaikea tehtävä, ja myös Elfynillä (Evans) tilanne on melko sama.

Viron MM-ralli starttaa toden teolla perjantaina, kun ohjelmassa on kahdeksan erikoiskoetta. Kisa päättyy sunnuntaina.