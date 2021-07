Porin Stadionilla MuSan ottelua oli seuraamassa myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) Ottelun ensimmäisen puoliajan seurannut Kiuru oli tyytyväinen ottelutapahtuman järjestelyihin.

Torstai-iltana MuSan ja PK-35:n välistä kamppailua oli seuraamassa 961 katsojaa. Ottelua ja myös järjestelyjä seurasi tarkasti myös katsomossa istunut ministeri Krista Kiuru.

Veikkausliiga oli lähettänyt toukokuussa avoimen kutsun pääministeri Sanna Marinille ja ministeri Krista Kiurulle, ja pyytänyt heitä tutustumaan terveysturvalliseen jalkapallo-otteluun. Veikkausliigan ottelussa ministereitä ei ole vielä näkynyt, mutta Kiuru päätti lähteä torstai-iltana seuraamaan jalkapallon Ykkösen ottelua.

Kiuru oli mielissään hurjavireisen MuSan otteista.

– Peli vaikutti kiinnostavalta ja pelaajat ovat hyvässä lennossa, mistä kertoo myös Ykkösen kärkipaikka. Joukkueesta näkee selvästi kasvaneen henkisen kantin. Ja vaikka nyt myös Suomi-Areena on käynnissä, niin kyllä tämä tapahtuma on silti yksi tämän viikon hienoimmista, puhelimitse tavoitettu Kiuru hehkutti.

Vaikka kutsu tuli Veikkausliigalta, Kiuru päätti kuitenkin lähteä ensin seuraamaan Ykkösen ottelua.

– Päätin oman kylän tyttönä tulla seuraamaan oman kylän joukkueen edesottamuksia. Samalla tarjoutui tilaisuus nähdä, kuinka Ykkösessä varmistetaan terveysturvallinen tapahtuma.

Kiuru oli tyytyväinen paitsi joukkueen edesottamuksiin, myös järjestelyihin.

– Oli hienoa nähdä, että viranomaisten ohjeita noudatetaan ja toimitaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti seurojen kanssa. Järjestelyt olivat kunnossa, ovella jaettiin käsidesiä ja seurueet huolehtivat turvaväleistä, Kiuru toteaa.

Vaikka yksittäisissä tapahtumissa on onnistuttu varmistamaan terveysturvallisuus, niin siitä huolimatta koronatilanne on Suomessa heikentynyt selvästi verrattuna alkukevääseen.

Suurin yksittäinen syy koronatilanteen heikkenemiseen ovat Venäjältä palanneiden kisaturistien tuomat tartunnat.

Kisojen aikaan jäljittäjät ovat kertoneet vaikeuksista tavoittaa altistuneita ihmisiä, ja tavoitettujen koventuneista reaktioista. Yleinen asenneilmapiiri koronatoimia kohtaan vaikuttaa myös kiristyneen, mikä näyttää purkautuvan kasvavana kritiikkinä rajoitustoimia kohtaan.

Kiuru kertoo olevansa huolissaan tartuntojen kasvusta. Hän kuitenkin muistuttaa kisaturisteille välitetyn viestin olleen hyvin selkeä.

– Ei voinut olla yhtään selvempää selvempää viestiä ihmisille. Ennen kisoja oli hyvin vahva suositus, että EM-kisoja tulee seurata kotikatsomoista. Näin ei kuitenkaan tehty, ja mikä huolestuttavampaa, moni jätti noudattamatta viranomaisten määräyksistä palatessaan.

– Huomioitava on kuitenkin myös se, että osa Venäjällä käyneistä onnistui matkustamaan terveysturvallisesti ja noudatti annettuja ohjeita karanteenista ja testauksesta.

Kesän tilannetta urheilu-ja tapahtuma-alan suhteen seurataan Kiurun mukaan herkällä korvalla ja mahdollisiin laiminlyönteihin on mahdollisuus puuttua. Alueellisilla terveystoimijoilla on mahdollisuus reagoida, jos tapahtumaturvallisuus heikkenee.

– Syksyllä tehdään päivitys hallituksen hybridistrategiaan, ja samalla keskustellaan myös opetus-ja kulttuuriministeriön kanssa niistä toimista, joilla saadaan varmistettua, etteivät tartunnat lähde syksyllä nousemaan.

Kiuru puhui vielä lopuksi jalkapallon myönteisestä sosiaali - ja terveysvaikuksista.

– Mielestäni on erityisen hienoa, että meillä on täällä Porissa tällainen hieno ympäristö, stadion ja nurmikenttä, jossa harjoitetaan tärkeää sote-toimintaa.

– Tällaisen urheiluseuran vaikutus Porille on hyvin merkittävää, ja kuten Palloliiton julkaisemassa tutkimuksessakin käy ilmi, niin jalkapallolla ja seuratoiminnalla on merkittävä, miljoonaluokan vaikutus ihmisten hyvinvointiin.

Kiurun mukaan MuSan kaltaisen seuran toiminnalla on tärkeä merkitys juuri ihmisten hyvinvoinnin rakentumisessa. Yleensäkin urheilulla Kiuru näkee tärkeän roolin ihmisten osallistamisessa yhteiskunnan toimintaan.

– On tärkeää, että lapset ja nuoret pysyvät mukana seuratoiminnan kaltaisessa yhteisessä tekemisessä, sillä sitä kautta he pysyvät myös mukana yhteiskunnassa. On hyvin tärkeää, että kaikki saadaan pidettyä mukana pelissä, koska pudonneiden vaikutukset ja kustannukset yhteiskunnalle ovat suuret.