Antti Ruuskanen jää Suomeen varaheittäjäksi.

Joensuu/Helsinki

Oliver Helander kukisti Antti Ruuskasen yleisurheilun kotimaisen gp-sarjan keihäskilvassa Joensuussa. Voitolla Helander antoi näytön olympiapaikkaa varten, ja kisapaikka on jo saanut sinetin Suomen olympiakomitealta.

Helander paiskasi keskiviikon voittotuloksen 78,95 kuudennella eli viimeisellä kierroksella. Sitä ennen hän sai tuloksen (76,49) vain ensimmäisellään. Ruuskanen heitti toisellaan 77,49, ja se jäi hänen ainoaksi mitatuksi heitoksi.

– Kauden parasta lähdin heittämään ja tappelemaan. Kovasti oli lyöntiä heitossa, mutta kohdalleen ei osunut kertaakaan. Tulos oli sen näköistä. Selvä juttu, että Oliver oli parempi, Ruuskanen kertoi Yleisradion televisiohaastattelussa.

Ruuskanen, 37, on Lontoon vuoden 2012 olympialaisten hopeamitalisti. Neljä vuotta myöhemmin hän oli kuudes Rion olympialaisissa. Olympiahopean lisäksi Ruuskasella on Euroopan mestaruus (2014) ja EM-pronssi (2016). Ruuskanen on kilpaillut aikuisten arvokilpailuissa kymmenen kertaa ja edennyt yhdeksän kertaa keihään loppukilpailuun.

Ruuskanen paiskasi ennätyksensä 88,98 Porissa kuusi vuotta sitten, mutta tämän kauden pisin kaari on kantanut vaatimattomasti 77,89.

Helander, 24, lipoo ennätyksellään 88,02 Ruuskasen lukemia, mutta arvokilpailureissut EM-Berliinissä 2018 ja MM-Dohassa 2019 ovat päättyneet jo karsinnassa. Helander on heittänyt tällä kaudella 80,82, mutta Joensuussa heitoissa ei ollut puhtia.

– Aika vaikea kilpailu. Viimeinen heitto oli vähän sinnepäin, Helander kuittasi.

Jami Kinnunen heitti tasaiseen sarjaansa piikkinä 76,76 ja oli kilpailun kolmas.

Jo aiemmin Tokioon on nimetty keihäänheittäjät Toni Kuusela ja Lassi Etelätalo, jotka eivät heittäneet Joensuussa.