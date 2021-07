Olympialaiset

Yhdysvaltojen joukkueessa on peräti 613 urheilijaa.

Tokio

Yhdysvaltojen joukkue ei ole koskaan lähtenyt kotimaastaan olympiakisoihin yhtä suurella joukolla kuin Tokion kesäolympialaisiin. Yhdysvallat lähettää 23. heinäkuuta alkaviin olympialaisiin 613 urheilijaa. Suurempi joukkue Yhdysvalloilla on ollut vain Atlantan olympialaisissa 1996 (648).

Yhdysvaltojen joukkueesta yli puolet on naisia (329). Kyseessä on kolmannet peräkkäiset kesäolympialaiset, joissa Yhdysvalloilla on enemmän naisurheilijoita. Edellisen kerran miehiä oli enemmän Pekingissä 2008.

Yhdysvaltalaisista 193 on ollut olympialaisissa aiemmin, loput ovat ensikertalaisia. Joukkueen kokenein on ratsastaja Phillip Dutton, jolle olympiakisat ovat seitsemännet. Joukkueen menestynein on sprintteri Allyson Felix, jolla on kuusi olympiakultaa ja kolme olympiahopeaa.