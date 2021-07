Ympäri Eurooppaa jaetut jalkapallon EM-kisat ovat herättäneet paljon arvostelua eri puolilla maanosaa.

Sunnuntaina päättyneiden kisojen uskotaan vaikuttaneen suuresti koronavirustartuntojen määrän nousuun.

Kisaturistien tartunnat ovat näkyneet merkittävästi myös Suomen tilastoissa, ja monet ovatkin puhuneet uudesta aallosta.

Erityisesti viruksen deltamuunnoksen leviämiseen Pietarissa olleilla kisaturisteilla on ollut merkittävä vaikutus.

– Totta kai on todella valitettavaa, että näin on käynyt. Ainakin Suomessa tiedetään, että selkeä yhteys on olemassa, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti pahoittelee.

Lontoosta EM-finaalista Suomeen maanantaina palannut Lahti kertoo itsekin miettineensä, mitä Palloliitto olisi voinut tehdä asiassa toisin.

Vaikka liitolla on hänen mukaansa rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa, on Lahdella selvä vastaus siihen, mikä yksi asia olisi ainakin voinut auttaa.

– Yritimme vaikuttaa todella painokkaasti viranomaisiin siinä, että kisaturistit olisivat voineet käyttää Allegro-yhteyttä, mikä olisi ollut paljon koronaturvallisempaa kuin nyt toteutunut systeemi, Lahti kertoo.

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande palaveerasi Lahden mukaan neljän eri ministeriön edustajien kanssa mahdollisuudesta avata Vainikkalan rajanylityspaikka kisajunille.

– Juna olisi lähtenyt Pietariin ottelupäivän aamuna. Kannattajille olisi järjestetty bussikuljetus stadionille ja ottelun jälkeen takaisin asemalle. Turha örveltäminen kaupungilla olisi jäänyt varmasti vähemmälle, Lahti toteaa.

Viranomaiset eivät asiaan kuitenkaan taipuneet, mitä Lahti pitää harmillisena. Samalla tavalla häntä harmittaa niiden Suomen maajoukkueen kannattajien puolesta, jotka saivat tartuntojen leviämisen jälkeen aiheetta lokaa niskaansa.

Perusteluja viranomaisten päätökselle Lahti ei osaa sanoa. Lopulta Venäjälle pääsi junalla vain Suomen joukkue.

” ”Terveysriskit olivat selkeästi korkeammat kuin kontrolloidummassa formaatissa.”

Iltalehti kertoi kesäkuun lopulla, että VR oli varautunut viemään kisaturisteja Pietariin Allegro-junilla, mutta asiaa ei lopulta esitetty valtioneuvostolle lainkaan.

– Päätösvalmistelun aikana Vainikkalan avaamisesta henkilöliikenteelle EM-kisojen ajaksi luovuttiin epidemiologiseen tilanteeseen ja avaamisesta esitettyihin kielteisiin näkemyksiin perustuen, rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa rajavartiolaitoksen esikunnasta kertoi tuolloin IL:lle.

Lahti sanoo koronavirustilanteen nojalla olevan melko helppoa todeta, ettei kisojen pitäminen ympäri Eurooppaa ollut hyvä ratkaisu.

– Terveysriskit olivat selkeästi korkeammat kuin kontrolloidummassa formaatissa, hän sanoo.

Lahti näkee formaatissa myös ilmastoon liittyvän haittapuolen, joka olisi pätenyt ilman pandemiaakin.

Hänen mielestään näin jaetut kisat aiheuttivat liikaa ylimääräistä lentomatkustusta, mikä olisi voitu välttää.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan puheenjohtaja Aleksander Čeferin on jo todennut, että vastaavaa formaattia tuskin käytetään enää uudelleen.

Ympäri Eurooppaa jaetut kisat oli Čeferinin edeltäjän Michel Platinin luomus.

Paulus Arajuuri kiitti Suomen kannattajia Pietarissa pelatun Belgia-ottelun jälkeen.

Naisten MM-kisat Suomeen vuonna 2027?

Viime vuosina useissa lajeissa vallinnut trendi on ollut se, että arvokisoja on jaettu useampaan maahan, mutta rajatummalle alueelle tai yksi lohko yhteen kaupunkiin jakaen.

Näin järjestetyissä kisoissa ajatuksena on ollut se, ettei tämän ansiosta ole tarvetta rakentaa liikaa uutta infrastruktuuria alueille, joilla ei ole sille kisojen jälkeen käyttöä.

Trendi on koskettanut myös Suomea, sillä näin tänne on saatu miesten EM-kisojen alkulohko muun muassa koripallossa ja lentopallossa.

Jalkapallossa Suomen suunnitelmissa on yhteispohjoismainen hakemus vuoden 2027 naisten MM-kisoihin, Lahti kertoo.

– Voi olla, että nämä EM-kisat vaikuttava jollain tavalla siihen, miten jaettuihin kisoihin jatkossa suhtaudutaan, Lahti arvioi.

– Ei voi kuitenkaan olla niin, että Euroopassa on vain neljä maata, jotka voivat kisoja järjestää. Uskon Uefan ja Fifankin intresseissä olevan, että kisoja järjestetään monipuolisemmin.