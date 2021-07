Vaikka edistysmieliset ovatkin ottaneet Englannin joukkueen omakseen, ei maajoukkue pääsee eroon siitä, että siihen yhdistetään edelleen kannattajalauma, joka on turnauksen aikana kiusannut ja piessyt muiden maiden kannattajia. Ne ovat umpimielisen patriotismin ja kannattajuuden rumat kasvot, kirjoittaa urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Urheilu on näyttänyt sekä kauniit että rumat kasvonsa jalkapallon EM-turnauksessa. Yhtäältä siinä, miten kahdentoista maan jakama turnaus on levittänyt koronavirusta ja sen seurauksena ahdistusta ympäri Eurooppaa, ja toisaalta siinä, miten paljon iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta EM-kisat ovat tuottaneet osallistuvissa maissa viime vuoden jälkeen.

Turnaus oli myös poliittisten ideoiden taistelukenttä. Mitä enemmän Euroopan jalkapalloliitto Uefa yritti turnauksen aikana tunkea politiikkaa ja sateenkaarisymboleja piiloon ja taipui näin Itä-Euroopan autoritäärisille hallitsijoille, sitä vahvemmin politiikka puski esiin.

Toisaalta politiikka näyttäytyi myös symboleiden haltuun ottamisena. On tartuttu taas kansallisvaltioiden lippuihin, joita ovat monessa maassa omineet kansallismieliset.

Niin on käynyt esimerkiksi Englannissa, jossa ihmiset, jotka eivät olisi voineet kuvitellakaan kantavansa Englannin lippua tai sonnustautuvansa maajoukkueen paitaan, ovat nyt rohjenneet käyttää symboleita ja omineet joukkuetta. Syy siihen on Englannin joukkueen edistyksellisyydessä.

Kun pelaajat ovat polvistuneet tasa-arvon puolesta ennen pelejä tai ruokkineet köyhiä koululapsia, on joukkue hyväksytty kaikkien joukkueeksi.

Loughboron yliopiston sosiologian professori Richard Giulianotti kertoo HS:lle, että joukkueen valmennus ja pelaajat ovat vaikuttaneet edistyksellisemmiltä kuin menneisyyden joukkueet.

”Aiemmat valmentajat olisivat ehkä yrittäneet pitää yhteiskunnalliset aiheet ja politiikan jalkapallon ulkopuolella. Englannin päävalmentaja Gareth Southgate tunnisti, että politiikka ja urheilu kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Se on avannut myönteistä tilaa ihmisille, joilla on Englannin maajoukkueeseen liittyviä edistyksellisiä näkemyksiä, ja urheilussa ja jalkapallossa yleensäkin”, Giulianotti sanoo.

Kun Englannin maajoukkue rupesi suhtautumaan mediaan ystävänä ja yhteistyötahona, muuttui myös median suhtautuminen.

Vaikka edistysmieliset ovatkin ottaneet joukkueen omakseen, ei maajoukkue pääsee eroon siitä, että siihen yhdistetään edelleen kannattajalauma, joka on turnauksen aikana kiusannut ja piessyt muiden maiden kannattajia, buuannut vastustajien kansallislauluille, rynnistänyt ilman lippuja finaaliotteluun ja jättänyt tuhoa jälkeensä Lontoossa finaalin alla. Ne ovat patriotismin ja kannattajuuden rumat kasvot.

Urheilun kauhistuttava vaikutus tulee esiin myös kotiväkivaltana Englannin pelatessa. Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan kotiväkivallan riski nousee 26 prosenttia Englannin voittaessa ja 38 prosenttia Englannin hävitessä.

Kun Englanti pelaa, naiset häviävät.

Toisen tutkimuksen mukaan 78 prosentissa otteluiden aikaisista kotiväkivaltatapauksista väkivallan tekijänä oli mies ja uhrina nainen. Ja kyllä, alkoholi kytkeytyy vahvasti näihin kotiväkivaltatapauksiin.

Rumat tilastot ja kannattajaongelma unohdetaan, kun Englannissa on rakennettu tarinaa siitä, miten joukkue on yhdistänyt kansaa, jota on jakanut irtautuminen EU:sta ja suhtautuminen vaikkapa Black Lives Matter -liikkeeseen.

”Mitä tulee Brexitiin, voisi sanoa, että Englanti ei ole ollut jalkapallossa koskaan aiemmin yhtä kietoutunut Eurooppaan. Niin monet pelaajat ovat kehittyneet parhaimpien eurooppalaisten valmentajien valmennuksessa. Maahanmuuton ja kulttuurisen vaihdon hyödyt voi nähdä Englannin maajoukkueen menestyksessä”, Giulianotti sanoo.

Siihen Giulianotti ei usko, että joukkueen menestyksellä olisi pitkän ajan vaikutuksia maahan.

Nyt huuma haihtuu, ja pettymys on valtava.

