Satakunnan Kansa seuraa odotettua EM-finaalia kello 22: Tuleeko jalkapallo kotiin? Englanti hakee ensimmäistä, Italia toista Euroopan mestaruutta

Kuukauden mittainen EM-kisojen jalkapallojuhla huipentuu sunnuntaina, kun Englanti ja Italia kohtaavat finaalissa. Ottelu alkaa kello 22 ja pelataan Lontoossa Wembleyn stadionilla.

Lähtökohdat otteluun:

Loppuottelun suosikkia on vaikea nimetä, mutta mestaruuksilla laskien Italia on selvästi Englantia edellä. Maan jalkapallomiehet ovat voittaneet MM-kultaa neljä kertaa, viimeksi vuonna 2006, ja nyt haussa on toinen Euroopan mestaruus. Edellisen kerran Italia oli Euroopan etevin vuonna 1968.

Englanti ja Italia voittivat alkulohkonsa. Pudotuspeleissä Englanti on pudottanut Saksan, Ukrainan ja Tanskan. Italia on raivannut tieltään jatkopeleissä Itävallan, Belgian ja Espanjan.

Englannin ykköstykki Harry Kane on osunut neljästi ja brittien puolustus on toiminut: tähän mennessä maalivahti Jordan Pickfordin taakse on tehty vain yksi maali. Italian maalit ovat jakaantuneet tasaisesti, saapasmaa on tullut jälleen tunnetuksi tiukasta puolustamisestaan maalivahti Gianluigi Donnarumman johtamana.

Englannin päävalmentaja Gareth Southgate yllyttää englantilaisfaneja kannustamaan omiaan hurjalla huudolla. Southgate muistutti kuitenkin kannattajille, että kotijoukkueelle hurraaminen ei saa johtaa vastustajan mollaamiseen.

– On tärkeää kunnioittaa vastustajaa. Jos me pelaamme ulkomailla, ja kotijoukkueen fanit buuaavat meidän kansallislaulullemme, saamme siitä lisää energiaa, Southgate sanoi BBC:n mukaan.

Italia ei päävalmentajan logiikan mukaan tarvitse lisäenergiaa, sillä se on jo valmiiksi vaikea vastus.

Loppuottelusta voikin kehkeytyä jalkapalloklassikko, sillä molemmat finaalijoukkueet ovat pelanneet turnauksessa mainiota peliä. Kumpikaan ei ole hävinnyt otteluakaan meneillään olevassa arvoturnauksessa. Italia on voittanut kaikki ottelunsa, mutta Englanti jäi alkulohkossa tasapeliin Skotlannin kanssa.

Välierien tavoin Wembleyn stadionille pääsee finaalissa 60 000 katsojaa.

Southgaten suojatit tavoittelevat Englannin EM-historian ensimmäistä mestaruutta. MM-turnauksen Englanti on onnistunut voittamaan kerran, mutta vuoden 1966 kotikisojen menestyksestä on jo 51 vuotta. Silloinkin finaali pelattiin Wembleyllä, mutta 2000-luvun alussa vanha Wembley purettiin, ja stadion rakennettiin täysin uusiksi.