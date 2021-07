Vakiokierros tarjoaa pelejä Ykkösestä, Kakkosesta, naisten Kansallisesta liigasta ja Ruotsin Allsvenskanista.

Ykkösessä KPV:n kauden alku on ollut surkea ja sekava. Budjetiltaan joukkue kuuluu sarjan kärkipäähän ja materiaaliltaan vähintään keskikastiin. Yhdeksän pelin jälkeen kasassa on kuitenkin vain yksi voitto ja kuusi pistettä, jolla joukkue on jumbona.

Kokkolalaisten itseluottamus on alhaalla. Ei joukkue kuitenkaan pohjalle kuulu, joten todennäköisesti jonkinlainen nousu alkaa ennemmin tai myöhemmin.

KPV:n edellinen peli peruttiin koronakaranteenin takia, joten joukkueella on ollut aikaa nuolla haavojaan. Ex-maajoukkuepelaaja Mika Väyrysen valmentama HJK:n kakkosjoukkue Klubi 04 taistelee Ykkösessä tutusti sarjapaikasta. Sen pitäisi olla KPV:lle vastustaja, jonka kustannuksella voisi parantaa itseluottamustaan.