Tanskan dramaattinen kisaurakka päättyi välierätappioon.

Lontoo/Helsinki

Englannin miesten jalkapallomaajoukkue päätti pitkän piinan, kun se eteni EM-kilpailujen loppuotteluun. Englanti kukisti myöhään keskiviikkoiltana pelatussa välierässä Tanskan maalein 2–1 ja nappasi vuoden 1966 jälkeen ensimmäisen miesten arvokilpailujen loppuottelupaikkansa.

EM-tasolla loppuottelupaikka on Englannille ensimmäinen, mutta 55 vuotta sitten maa pelasi MM-loppuottelussa ja kukisti Länsi-Saksan. Toisen arvokilpailumestaruuden jahtaaminen jatkuu sunnuntaina, kun Englanti ja Italia mittelevät Lontoon Wembleyllä Euroopan mestaruudesta.

Englantia on pidetty arvokilpailujen ikuisena alisuorittajana, joten loppuottelupaikassa on riittänyt sulateltavaa saarivaltakunnassa.

– Hyvää huomenta, se ei ollut unta, yleisradioyhtiö BBC kirjoitti verkkosivuillaan ja avasi välierää seuranneen päivän jalkapalloseurantansa.

Historiaan sopivasti EM-välieräkin tarjosi Englannille hetkiä, jotka uhkasivat suistaa ottelun väärään suuntaan.

Tanska karkasi avausjaksolla johtoon Mikkel Damsgaardin komealla vapaapotkumaalilla. Takaisku oli ensimmäinen, joka painui Englannin maalivahti Jordan Pickfordin selän taakse meneillään olevissa EM-kilpailuissa. Joukkue toipui nopeasti ja nousi tasoihin kymmenisen minuuttia myöhemmin, kun pallo kimposi Tanskan maaliin juuttikippari Simon Kjärin jalan kautta.

"Se oli huippuesitys"

Varsinaisen peliajan tasatulosta seuranneessa jatko-ottelussa Englanti sai rangaistuspotkun, mutta Kasper Schmeichel torjui Harry Kanen heppoisen yrityksen. Kane siirsi paluupallon verkkoon, eikä Tanska kirinyt enää tasoihin.

– Se oli huippuesitys. Meidän täytyi kaivautua syvälle turnauksen ensimmäisen takaiskumme jälkeen, mutta kasasimme rivimme hyvin, osoitimme joukkuehenkeä nousussamme ja voitimme pelin, tasoituksessa mukana ollut Raheem Sterling kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan ITV:lle.

Sunnuntainen vastustaja Italia voitti Euroopan mestaruuden 1968 ja on hävinnyt loppuottelut 2000 sekä 2012. Neljästä maailmanmestaruudestaan tuoreimman Italia saavutti 2006, joten menestys on sille englantilaisia tutumpaa.

Englannin pelaajat juhlivat loppuottelupaikkaa, mutta laitahyökkääjä Sterling vakuuttaa latauksen säilyneen.

– Tämä on taas yksi askel oikeaan suuntaan. Sitten kun olemme takaisin pukuhuoneessa, tämä on ohi, ja meidän täytyy keskittyä viikonloppuun. Askel askeleelta, ja se on kaikki, mitä voimme tehdä, Sterling jatkoi välieräottelun jälkeen.

Yhtenäiset joukkueet vastakkain

Englannin takavuosien maajoukkuehyökkääjä Alan Shearer odottaa loppuottelua.

– Loppuottelusta tulee uskomattoman tiukka, koska Italia on erinomainen vastustaja. He eivät ole hävinneet 33 otteluun ja ovat olleet vakuuttava millä tahansa mittarilla mitattuna, Shearer ennakoi BBC:lle.

Sterlingin tavoin myös Shearer on kiinnittänyt huomionsa siihen, että molemmat loppuottelijat ovat ennen kaikkea joukkueita.

– Olemme katsoneet Italian pelejä muutamaan otteeseen turnauksen aikana, ja heillä on Englannin tavoin erinomaisen yhtenäinen joukkue, vuoden 1996 EM-kilpailujen välierässä Saksalle taipunut Shearer paalutti.

"Olemme tapelleet kuin hullut"

Tanskan päävalmentaja Kasper Hjulmandia kismitti Kanen rangaistuspotkuun johtanut tilanne, mutta Tanskan kisataipaleeseen mahtui dramaattisempikin hetki. Avausottelussa Suomea vastaan joukkueen ykköstähti Christian Eriksen sai sydämenpysähdyksen.

Tanska hävisi Suomelle, mutta selvisi järkyttävästä tilanteesta ja hävisi seuraavan kerran vasta välierässä.

– En osaa kuvailla, kuinka paljon ihailen taustajoukkojamme. He ovat kokeneet niin paljon. Meillä on kaksi henkilöä, jotka pelastivat parhaan pelaajamme hengen, Hjulmand kiitteli vielä Sky Sportsilla joukkueen lääkintähenkilöitä.

– Olemme tapelleet kuin hullut ja pelanneet hyvää jalkapalloa. Olen kiitollinen Tanskasta, koko kansakunnasta.

Hjulmand kehaisi myös Englannin päävalmentaja Gareth Southgatea, jonka johdolla Englanti eteni MM-kilpailujen välieriin 2018 ja nyt EM-loppuotteluun.

– Haluan onnitella kollegaani Garethia. Olen seurannut, mitä FA (Englannin jalkapalloliitto) on tehnyt, ja miten hän tekee töitä nuorten pelaajien kanssa, osallistuu toimintaan ja käyttäytyy arvojensa mukaan, Hjulmand suitsutti.

Southgate epäonnistui vuoden 1996 EM-kilpailujen välierän rangaistuspotkukilpailussa, mutta on meneillään olevissa EM-kilpailuissa pyyhkinyt menneisyyden varjot omilta ja Englanninkin harteilta.

Kanen epäonnistunut rangaistuspotku ja pallon saaminen maaliin paluupallosta sopivat erinomaisesti englantilaisen jalkapallon tarinaan, johon maajoukkue yrittää sunnuntaina kirjoittaa voitokkaan luvun.