Porissa on pelattu rugbya jo kymmenen vuotta, mutta siitä huolimatta laji on yhä monille varsin tuntematon. Hämmästeleviin kysymyksiin Pori Rugby -seuran joukkueenjohtaja ja pelaajavalmentaja Jono Kyffin on jo tottunut.

– Useimmilla on kaksi lähtöoletusta. Ensimmäinen on, että eikös se ole vähän kuin jenkkifutista? Ja toinen on, että eikös se ole aika hurja laji?