Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti julistettiin pandemiaksi kolme vuotta sitten, mutta vieläkin kiistellään siitä, mistä miljoonia ihmisiä surmannut virus sai alkunsa.

Vieläkään ei ole yksimielisyyttä siitä, mistä koronavirus on saanut alkunsa.

Yhdysvaltain edustajainhuoneessa koettiin harvinainen yhtenäisyyden hetki viime perjantaina, kun demokraatit ja republikaanit äänestivät yksimielisesti äänin 419–0 sen puolesta, että maan kansallinen tiedustelu (DNI) avaisi salaista tiedustelutietoa koronapandemian aiheuttaneen sars-CoV-2-viruksen alkuperästä.

DNI on Yhdysvaltain johtava turvallisuuselin, ja tiedusteluelimet toimivat sen alaisuudessa. DNI on myös presidentin lähin neuvonantaja tiedustelukysymyksissä.

Senaatin päätöksen jälkeen presidentti Joe Biden kertoi tiedotusvälineille, että hän ei ole vielä päättänyt allekirjoittaako hän päätöksen.

Keskustelu sars-CoV-2-viruksen alkuperästä putkahti taas julkisuuteen pari viikkoa sitten, kun liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wray sanoi Fox News -kanavan haastattelussa, että pandemiavirus olisi saanut alkunsa Wuhanissa Kiinassa sijaitsevassa laboratoriossa tapahtuneesta onnettomuudesta.

Wray kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain energiaministeriö oli muutamaa päivää aikaisemmin todennut, että virus oli ”todennäköisesti” päässyt karkuun Wuhanin virologisesta instituutista. Instituutti sijaitsee vajaan tunnin ajomatkan päässä wuhanilaisesta torista, mistä tartuntojen on epäilty lähteneen liikkeelle.

Yhdysvalloissa viruksen alkuperää on tutkinut kahdeksan eri viraston tiedusteluelintä, ja ne ovat kovin erimielisiä. Yksikään ei ole asiasta varma. Neljä uskoo alkuperän olevan luonnossa. Kahdella ei ole edes kantaa asiaan. Myös todennäköisyyden aste vaihtelee.

Samaan aikaan iso osa maailman tiedeyhteisöstä on sitä mieltä, että tähän asti kerätty tieto viruksesta viittaa siihen, että viruksen alkuperä on luonnossa. Tosin sataprosenttisen varmaksi tätäkään ei ole vielä osoitettu, vaikka viruksen perimää on sekvensoitu laboratorioissa miljoonia kertoja.

Kaksi teoriaa

Vastakkain on kaksi teoriaa.

Toisen mukaan virus olisi peräisin luonnosta elävästä eläimestä, jossa se on muuntunut ja siirtynyt sen jälkeen väli-isännän kautta ihmiseen.

Teoriaa tukevia todisteita on kerätty muun muassa ihmisestä toiseen levinneiden virusvarianttien geenisekvensseistä, joita on verrattu muun muassa lepakoiden ja muiden eläinten geenijaksoihin siellä, mistä pandemian uskotaan saaneen alkunsa.

Toisen teorian mukaan laboratoriossa säilytettyä luonnossa esiintyvää koronavirusta olisi jostain syystä päässyt karkuun Wuhanissa sijaitsevasta laboratoriosta.

Toki on myös muita teorioita. Esimerkiksi se, että karkuun päässyt virus olisi itse valmistettu kiinalaislaboratoriossa. Kiinassa taas on esitetty, että virus olisi valmistettu eräässä Yhdysvalloissa sijaitsevassa biolaboratoriossa. Nämä salaliittoteoriat voidaan jättää huomioimatta.

Teoria viruksen karkaamisesta Wuhanin laboratoriosta sai alkunsa Yhdysvalloissa medialle 2021 vuodetusta tiedusteluraportista, jossa väitettiin usean Wuhanin laboratorion työntekijän joutuneen sairaalahoitoon marraskuussa 2019, vain kuukautta ennen kuin virus alkoi toden teolla levitä alueella.

Maailman terveysjärjestön ryhmä sai Kiinalta luvan vierailla Wuhanin laboratoriossa 2021. Matkan jälkeisessä raportissa todettiin laboratoriovuodon olevan ”äärimmäisen epätodennäköinen”.

WHO:n raporttia on arvosteltu puutteelliseksi ja vajain tiedoin tehdyksi. Jopa WHO:n pääjohtaja Tedros Adnahom Ghebreyesus on perännyt uutta tutkimusta sanoen ”kaikkien hypoteesien olevan avoimia ja vaativan lisätutkimuksia”.

Tärkeätä selvittää

Viruksen alkuperän selvittäminen on tärkeätä monesta syystä. Virus on aiheuttanut jo lähes seitsemän miljoonaa kuolemaa ja sairastuttanut lähes 700 miljoonaa ihmistä.

WHO:n johtaja Ghebreyesus tviittasi lauantaina, että viruksen alkuperän ja eri hypoteesien tutkiminen on moraalisesti tärkeätä kaikkien niiden ihmisten takia, jotka ovat kuolleet koronaan tai jotka kärsivät pitkittyneestä koronataudista (long covid). Twiitin julkaisupäivänä oli kulunut kolme vuotta siitä, kun WHO nimitti epidemiaa ensimmäisen kerran pandemiaksi.

Väestössä yhä kiertävä sars-Cov-2 on vasta evoluutionsa alkuvaiheessa. Nopeasti muuntuva virus saattaa vielä tuottaa nykyistä vaarallisempia variantteja. Tieto siitä, miten virus sai alkunsa, auttaisi tulevien pandemioiden ehkäisemisessä.

Jos sars-Cov-2-viruksen alkuperäinen reitti eläimestä väli-isännän kautta ihmiseen saadaan selville, se auttaa tunnistamaan riskialueita ja lisäämään virusmuunnosten seurantaa ja kohentamaan valvontajärjestelmiä näillä alueilla.

Vaikutukset saattavat ulottua rakentamiseen, maankäyttöön, maatalouteen ja villieläinten hyödyntämiseen alueilla, missä ihminen on tunkeutunut liian lähelle eläinten maailmaa.

Vaikutukset saattavat näkyä myös elintarvikkeiden liikkumisessa maailmalla. Yksi Kiinassa esitetty teoria väittää koronaviruksen tulleen Wuhaniin toisaalta Kiinasta tai ulkomailta tuotujen lihapakasteiden mukana.

Se, karkasiko virus wuhanilaisesta laboratoriosta tai onko Kiina salannut jotain muuta olennaista tietoa koronan alkuperästä, vaikuttaa myös siihen, miten Kiinaan suhtaudutaan maailmalla. Maailmassa on jännitteitä tällä hetkellä riittävästi ilman pandemian alkuun liittyviä kyräilyä ja epävarmuuksia. Myös siksi pandemiaviruksen alkuperä on hyvä selvittää.