Ihmiskunta puskee murroksesta läpi, toteuttaa vihreän siirtymän ja levittäytyy avaruuteen, kirjoittaa toimittaja Markus Määttänen esseessään.

Amrumbank West on Saksalle kuuluva tuulivoimalaitos Pohjanmerellä, lähellä Pohjoisfriisein saariin kuuluvaa Amrunin saarta. Laitoksessa pyörii 80 tuuliturbiinia kukin noin 3,6 megawatin teholla. Roottoreiden läpimitta on 120 metriä. Laitos valmistui vuonna 2015. Tuulivoimaloiden teho on kasvanut moninkertaiseksi viimeisen 25 vuoden aikana.

Ihmiskunta on historiansa suurimpiin kuuluvassa taitekohdassa. Meidän on sopeuduttava ilmastonmuutokseen ja oikeasti tehtävä vihreä siirtymä. Muuten Maa ei pysy hyvänä elonkehtona meille eikä muille elämänmuodoille.

Murroskohdat ovat aina vaativia, mutta niissä ihmiskunta on läpi historiansa pannut parhaat aivonsa töihin, etsinyt, tutkinut ja keksinyt tien murroksista läpi. Näin käy myös ilmastonmuutoksen ja sitä hillitsevän vihreän siirtymän kanssa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vielä toistaiseksi hidastaa vihreää siirtymää ja nopeuttaa ilmastonmuutosta.

Sodankäynti Ukrainassa surmaa paitsi ihmisiä ja raunioittaa infrastruktuuria, myös kuormittaa ilmakehää ja ympäristöä raskaasti. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt arvioidaan jo yli 40 miljoonaksi tonniksi (Yle 18.11.) Tämän verran Suomi aiheuttaa päästöjä vuodessa. Kun sota saadaan joskus lopetettua, edessä on valtava jälleenrakentamisurakka, josta arvioidaan aiheutuvan hiilidioksidipäästöjä vielä yli 50 miljoonaa tonnia päälle.

Venäjän hyökkäyssodan loppumisesta ei ole takeita. Sotia on helppo aloittaa mutta todella vaikea lopettaa. Esimerkiksi Neuvostoliitto soti Afganistanissa vuosikymmenen ja Yhdysvallat kaksi. Sota Ukrainassa saattaa jatkua vielä vuosia, ja sodan tuhot ja päästöt pysyä valtavina.

Venäjä on ampunut hyökkäyssodassansa Ukrainassa pahimmillaan yhteensä noin 60 000 kranaattia, rakettia ja ohjusta päivässä. Kuvassa Venäjältä jääneitä kranaattien, rakettien ja ohjuksia hylsyjä ja kuoria marraskuun lopussa Harkovassa.

Venäjältä jääneitä ammuttujen kranaattien hylsyjä Hersonissa marraskuussa. Jokainen valmistettu ammus kuluttaa luonnonvaroja ja ammuttaessa tappaa paitsi ihmisiä, myös tuhoaa luontoa.

Vaikka Venäjä käyttää miljoonien kranaattien lisäksi myös energiaa aseena, öljyä poltetaan lännessä yhä surutta ja nesteytetylle maakaasulle rakennetaan kilpaa terminaaleja. Nesteytettyä kaasua ostetaan edelleen myös Venäjältä, joka rahoittaa energiatuloilla sotaansa Ukrainassa. Tämä järjettömyys jatkuu, vaikka päivä päivältä näemme selvemmin, että näin ei voi jatkua.

Maailman öljyriippuvuus on samanlaista kuin juopon riippuvuus viinasta. Kun alkoholisti ajattelee, että yhdet huikat vielä, maailma ajattelee, että yhdet hiilivoimalat, LNG-terminaalit ja liuskeöljykaivokset vielä.

Lohduttautua voi sillä, että onneksi myös öljyriippuvuuden hoitokeino, vihreä siirtymä, ja sen tarvitsema teknologia kehittyvät Venäjän hyökkäyssodan seurauksena vauhdikkaammin kuin koskaan.

Paras teko, minkä tavallinen ihminen voi tässä tuhoavassa riippuvuudessa tehdä, on energian säästäminen kaikilla mahdollisilla keinoilla. Suomessa energiansäästöön on ollut pakko herätä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman sähkölaskujen moninkertaistumisen vuoksi. Parasta olisi, jos nyt omaksuttavat säästötavat jäisivät pysyvään käyttöön.

Fuusio kesytetään

Vihreä siirtymä tarkoittaa tässä vaiheessa aurinko- ja tuulivoiman kiihkeää lisäämistä ja vetytalouden luomista niiden avulla. Niitä rakentaessa jätteiden ja kaiken käytetyn materiaalin kierrätystä pitää sinnikkäästi laajentaa, jotta voimme hillitä luonnonvarojen kulutusta.

Vihreän siirtymän rinnalla on kehitettävä entistä vahvemmin ilmakehän hiilidioksidin poistojärjestelmiä, koska päästöjen vähennys toimii hitaasti. Tätä varten Euroopan komissio antoi marraskuun viimeisenä päivänä esityksen ilmakehän hiilenpoistojen sertifioinnista. Se kannustaa hiilenpoistoteknologian kehittämistä.

Jossain vaiheessa vihreään siirtymään tulee väistämättä mukaan myös fuusioenergia. Fuusioreaktoreista ihmiskunta saa lopulta käytännössä rajattoman ja varsin saasteettoman energianlähteen. Voi kuulostaa turhan optimistiselta, mutta toiveikas pitää ihmisen olla. Toivo paremmasta on lopulta ainoa voima, joka ihmistä ja ihmiskuntaa oikeasti eteenpäin vie.

Fuusioenergian kesyttäminen oli pitkään ennusteissa aina viidenkymmenen vuoden päässä tulevaisuudessa. Nyt näyttää vahvemmin kuin koskaan siltä, että ennusteet toteutuvat, ehkä jo nopeammalla aikataululla.

Yhdysvalloissa juhlittiin joulukuussa, kun Lawrence Livermoren kansallisessa laboratoriossa onnistuttiin tuottamaan lasereilla fuusioreaktio, joka tuotti enemmän energiaaa kuin järjestelmään syötetty energia. Englannissa sijaitseva JET-koereaktori taas onnistui jo helmikuussa jo hetken tuottamaan enemmän energiaa kuin kuin laitteeseen syötettiin. JET-reaktorilla mallinnetaan parhaillaan Etelä-Ranskaan rakennettavaa jättimäistä ITER-koefuusioreaktoria, joka saadaan toimintaan vuosikymmenen loppuun mennessä. Tampereen yliopistossa suunnitellaan sen huoltojärjestelmää.

Ranskaan rakennettava ITER-fuusiokoereaktorin rakennuskompleksi on valtava laitos, jonka maanalainen osa on monta kertaa suurempi kuin kuvassa näkyvät osat. Reaktori on tarkoitus saada toimintaan vuosikymmenen loppuun mennessä. KUVA: ITER ORGANIZATION

ITER-reaktorin rakennuskompleksin kaavakuvasta saa tuntuman siitä, miten valtava ja kompleksinen ITER-kokonaisuus on. KUVA: ITER ORGANIZATION

ITER:issä fuusiota yritetään hallita valtavilla magneeteilla. Reaktorin rakentaminen on yksi suurimmista kansainvälisistä tiedehankkeista. Sen jälkeen rakennettavan DEMO-reaktorin on määrä olla jo ensimmäinen sähköä verkkoon tuottava demonstraatiofuusioenergialaitos.

Vihreä siirtymä ja fuusion kesyttäminen vaativat entistä suurempaa panostusta tieteeseen ja perustutkimukseen kaikkialla maailmassa. Panostukset tieteeseen ja tutkimukseen on tehtävä maailmantilanteessa, jossa tieteellisen tiedon kyseenalaistaminen, mitätöiminen ja suoranainen halveksunta on korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin elinaikanamme.

Tärkeintä on perustutkimus. Ilman sitä ei synny soveltavaa tutkimusta eikä uusia keksintöjä. Ilman perustutkimusta eivät uudet maailmankaikkeudet avaudu. Perustutkimuksen upeus on siinä, ettei tutkija koskaan ennalta täysin tiedä, mihin tutkimus vie ja mitä sovelluksia sen kautta syntyy. Tärkeimmät keksinnöt syntyvät usein sattumalta, perustutkimuksen jättövirtauksissa.

Tiede toimii parhaiten liberaalissa demokratiassa. Demokratian kestokykyä on epäilty viime vuodet paljon. Se kuitenkin pitää pintansa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain välivaaleissa amerikkalaisten enemmistö halusi mieluummin jatkaa toimivana demokratiana. Vaihtoehtona olisi ollut äänestää hallinto täyteen Donald Trumpin suurta vaalivalhetta levittäviä edustajia ja pelata näin suoraan yksinvaltiaiden Vladimir Putinin ja Xi Jingpingin pussiin.

Myös EU-tuomioistuin on antanut EU-komissiolle hyvät työkalut jarruttaa Unkarin ja Puolan liukumista autoritaarisuuteen. Komissio voi jäädyttää mailta EU-tukirahat, jos ne rikkovat oikeusvaltiomekanismia. Rahojen viemistä parempaa painostuskeinoa opportunisteille autoritaareille ei ole.

Elämää avaruuteen

Jokainen tieteenala on tärkeä. Jos tieteiden joukosta pitää nostaa esille vielä yksi fuusioenergiatieteiden rinnalle, niin olkoon se avaruustutkimus. Miksikö? Siksi, että avaruustutkimus näyttää ihmiselle, miten pieni hitunen Maa lopulta on maailmankaikkeudessa, kuin yksi huomaamaton alkeishiukkanen tuhansien miljardien galaksien seassa. Ihminen tarvitsee tätä perspektiiviä. Se muistuttaa, miten poikkeuksellinen Maa-planeetta on ja miksi siitä on pakko pitää huolta.

Avaruustutkimuksella ihminen näkee paitsi oman pienuutensa myös äärettömästi tilaa ja mahdollisuuksia. Ihmisen on löydettävä merkitystä myös jostain itseään suuremmasta eikä avaruutta suurempaa ole.

Voi olla, että maailmankaikkeus kuhisee elämää, mutta voi olla myös niin, että elämä on lopulta äärimmäisen harvinainen aineen anomalia. Voi olla niinkin, että nimenomaan ihmisen tehtäväksi jää elämän levittäminen maailmankaikkeudessa.

Nasan Artemis-ohjelma vie ihmisen takaisin Kuun pinnalle. Kuvassa Artemis-ohjelman Orion-alus ensimmäisellä lennollaan kiertoratansa etäimmässä pisteessä 28.11.2022 Kuuhun ja Maahan nähden. Seuraavalla Orionin lennolla ovat mukana jo astronautit ja sitä seuraavalla lennolla he laskeutuvat Kuuhun. KUVA: NASA

Elämän perusluonteeseen kuuluu, että se levittäytyy uusille alueille, monistuu ja monipuolistuu. Siksi kansainvälistä avaruusasemaa kannattaa yhä päivittää ja pitää miehitettynä. Siksi Nasan Artemis-ohjelma on tärkeä. Siksi vuoden lopun parhaita uutisia oli se, että Artemis 1 -lennon Orion-alus laskeutui onnistuneesti Tyyneenmereen 11. joulukuuta klo 19.,39 Suomen aikaa. Kuuhun pitää palata ja perustaa sinne tukikohta. Marsiin ja yhä syvemmälle avaruuteen täytyy ihmisen päästä.

Rakettiteknologia kehittyy vauhdilla. Sitä kannattaisi silti lingota yhä kovempaan nopeuteen sopimalla päästörajoista avaruusrakettien laukaisussa. Avaruuslentojen kuluttama polttoainemäärä on vain prosentin määrästä, jota lentoliikenne polttaa vuodessa. Laukaisujen päästöt kuitenkin leviävät maanpinnalta lähtien ilmakehän ylimpiin osiin asti ja vaikuttavat määräänsä voimakkaammin.

Laukaisujen päästörajat kannustaisivat avaruusjärjestöt ja -yhtiöt kehittämään kilpaa uusia propulsiojärjestelmiä ja nykyistä vähäpäästöisempiä rakettipolttoaineita.

Uuden etsiminen ja löytäminen, ongelmien ratkaisu ja uusille alueille asettuminen on kirjoitettu ihmisen perimään. Ilman sitä sukulaisemme eivät olisi lähteneet Afrikasta uusiin maisemiin eivätkä purjehtineet tuntemattomien merten yli. Tuolla samalla voimalla ihminen avaruuteen puskee ja toisille taivaankappaleille tukikohtia ja lopulta siirtokuntia perustaa. Taivas ei ole raja, taivas on rajaton.