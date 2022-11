Yhdysvallat aikoo panostaa satoja miljoonia dollareita niin sanotun ilmastonmuokkauksen tutkimukseen lähivuosina.

Tutkimushankkeissa on tarkoitus selvittää, voisiko Auringon säteilyä heijastaa takaisin avaruuteen esimerkiksi kylvämällä rikkihiukkasia yläilmakehään.

Kyse on niin sanotusta ilmastonmuokkauksesta, englanniksi climate engineering. Siitä on puhuttu jo vuosikymmeniä ja erilaisia sen menetelmiä on esitetty.

Nyt Yhdysvalloissa on hyväksytty viiden vuoden tutkimussuunnitelma, joissa muokkauskeinojen hyödyistä ja haitoista otetaan selkoa.

Yhdysvaltain tiedeakatemia on rummuttanut voimakkaasti hankkeiden puolesta.

Tutkimushankkeita koordinoi Valkoisen talon tieteen ja teknologian kanslia. Hankkeesta kirjoittaa muun muassa uutiskanava CNBC.

Ilmastonmuokkauksessa ihminen peukaloisi keinotekoisesti esimerkiksi ilmakehän heijastavuutta niin, että nykyistä suurempi osa Auringon säteilystä heijastuisi takaisin avaruuteen.

Suuressa mitassa toteutettuna tämä voisi pysäyttää kasvihuonepäästöjen aiheuttaman lämpenemisen tai jopa viilentää ilmastoa nykyisestä.

Yksi usein esitetty keino olisi jäljitellä tulivuorenpurkauksia. Purkauksissa vapautuu ilmakehään rikkidioksidia, jolla on ilmastoa viilentävä vaikutus.

Tämä havaittiin kuuluisasti, kun Pinatubo-tulivuori purkautui Filippiineillä vuonna 1991. Vuori tuprutti ilmoille 15 miljoonaa tonnia rikkidioksidia.

Se muodosti yläilmakehässä rikkihiukkasista koostuvan usvakerroksen, joka levisi tuulten mukana ympäri maapalloa ja viilensi planeettaa noin puolen asteen verran pariksi vuodeksi, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa.

Rikkidioksidia voitaisiin yhtä lailla ruiskuttaa ilmaan tarkoituksella lentokoneista.

Pinatubo-tulivuori syyti ilmakehään niin paljon rikkihiukkasia, että maapallo viileni pari vuotta. Rikkiä pitäisi lisätä jatkuvasti, jos ihmiskunta kokeilee samaa.

Toinen vaihtoehto olisi tutkimusten mukaan käyttää natriumkloridia eli tavallista ruokasuolaa. Tarpeeksi pieninä hiukkasina se heijastaisi Auringon säteilyä takaisin avaruuteen.

"Se leikkaisi lämpöhuippuja välittömästi. Hiukkasten ruiskuttaminen ilmakehän olisi nopea ja edullinen, mutta toisaalta ei myöskään täydellinen ratkaisu" kommentoi ympäristölainsäädännön professori Edward Parson Kalifornian yliopistosta CNBC:lle.

Edullinen siksi, että Parsonin mukaan hiukkasruiskutuksilla aikaansaatu yhden prosentin muutos ilmakehän heijastavuuteen maksaisi arviolta kymmenen miljardia dollaria.

Tämä voisi viilentää planeettaa väliaikaisesti peräti yhdellä asteella.

Mutta hiukkaset kiertävät yläilmakehässä vuosia. Olisiko niillä haitallisia vaikutuksia otsonikerrokseen? Tätä ei vielä varmuudella tiedetä.

Toinen usein esillä ollut ja periaatteessa realistinen keino olisi ruiskuttaa suolaista merivettä pilviin valtamerten yllä.

Pienet suolakiteet tekisivät pilvistä paksumpia, jolloin ne heijastaisivat enemmän säteilyä takaisin avaruuteen.

Tällainen pilvien valkaisun hanke on meneillään Washingtonin yliopistossa. Merisuolausvan ruiskuttamista on kokeiltu Suurella Valliriutalla Australiassa.

Kokeessa on yritetty paikallisesti viilentää kuumuudesta läkähtyvää koralliriuttaa, mutta tulokset eivät toistaiseksi ole olleet kovin lupaavia, kertoi Nature-tiedelehti viime vuonna.

On pohdittu myös yläilmakehän untuvapilvien ohentamista niin, että lämpöä pääsisi tehokkaammin karkaamaan avaruuteen.

Tästä eteenpäin esitetty keinovalikoima siirtyy vankasti tieteisfiktion puolelle: on väläytelty myös heijastavien peilien lähettämistä kiertoradalle ja jopa Maan radan muokkaamista.

Ilmasto on monen tekijän monimutkainen kokonaisuus. Tutkija ottaa näytettä mangrovesuon kerrostumista. Tavoite on selvittää, miten esimerkiksi tämä ekosysteemi imee hiiltä ilmakehästä,

Ilmastotutkijat suhtautuvat ilmastonmuokkaukseen yleisesti ottaen varsin kriittisesti.

Planeetan mittakaavassa tehdyllä ilmakehän heijastavuuden sorkkimisella voisi olla arvaamattomia vaikutuksia paitsi otsonikerrokseen, myös ilmavirtauksiin ja esimerkiksi sademääriin eri alueilla.

Lisäksi ilmastonmuokkaus olisi vain laastari. Se voisi hidastaa lämpenemistä, mutta se ei poistaisi lämpenemisen perussyytä eli ylimääräistä hiilidioksidia ilmakehästä.

Päin vastoin hiilidioksidin määrä jatkaa kasvuaan.

Jos ilmastonmuokkaukseen joskus ryhdyttäisiin, sitä ei voisi kovin helposti lopettaa, sillä ihminen olisi muokkauksella luonut keinotekoisen tasapainon.

Hiilidioksidia olisi alati enemmän, mutta lämpötilaa pidettäisiin kurissa ilmakehää himmentämällä. Kirjaimellisestikin laajamittainen muokkaus himmentäisi taivasta hieman nykyistä utuisemmaksi.

Jos muokkaus sitten lopetettaisiin, ilmasto lämpenisi hetkessä hyvinkin nopeasti. Seuraukset olisivat nykyistäkin katastrofaalisempia.

"Ilmastonmuokkauksessa ei ole mitään järkeä, ellei päästöjä myös vähennetä samalla", kommentoi ilmastotieteilijä Peter Frumhoff viime vuonna Science-tiedelehden artikkelissa, joka käsitteli Yhdysvaltain tiedeakatemian esittämää tutkimushanketta.

Mitään varsinaisia muokkaustoimia ei olla nyt aloittamassakaan. Hankkeissa on tarkoitus suorittaa perustutkimusta ja kerätä varovaisesti tietoa eri menetelmien riskeistä ja haitoista.

Yksi tällainen koe oli tarkoitus toteuttaa Ruotsissa viime vuonna. Harvardin tutkijoiden Scopex-hankkeessa oltaisiin lähetetty yläilmakehään tutkimuspallo, josta olisi ruiskutettu pieni määrä erilaisia suolahiukkasia.

Näiden hiukkasten käyttäytymistä olisi sitten seurattu vuorokauden verran. Hanke tyssäsi ympäristöjärjestöjen ja saamelaisten vastustukseen.

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastokokous alkaa sunnuntaina 6. marraskuuta Egyptissä.