Lääketieteellisen ja laillisen määritelmän mukaan siat olivat täysin kuolleita. Yalen yliopiston tukijat saivat kuitenkin sikojen elimistöä toimimaan.

Sikojen sydämet oli pysäytetty nukutuksen jälkeen. Ne eivät enää saaneet happea, eivätkä elimistön muutkaan elimet ja solut verenkierron mukana.

Tutkijat odottivat tunnin.

Sitten Yalen yliopiston tutkijat alkoivat herättää sikojen elinten soluja. Se tehtiin uudella, sydän-keuhkokoneen kaltaisella laitteella.

Elämää elimiin palautti pumppujen, antureiden ja keinotekoisten nesteiden verkko. Sekoituksessa oli iso osa sian omaa verta.

Laite vei eri elimiin, kuten munuaisiin, nestettä jossa oli happea, ravinteita ja yli tusinan verran erilaisia lääkkeitä. Yksi niistä esimerkiksi ohensi verta ja esti sen hyytymistä.

Tutkijat havaitsivat pian monia merkkejä siitä, että kuolleiden sikojen elintoimintoja palautui. Maksan ja munuaisten soluja heräsi eloon.

Ravinteet hajosivat nopeasti elimiin, jotka olivat alkaneet heiketä, kun sian sydän lakkasi sykkimästä.

Elimissä oli merkkejä aineenvaihdunnasta. Myös solujen korjaamisesta vastaavat geenit olivat aktiivisia.

Sikojen sydämetkin alkoivat sykkiä, mutta eivät kunnolla.

Sydän-keuhkokoneita on käytetty ihmishenkien pelastamiseen jo 1950-luvulta. Niiden avulla on pidetty myös elimiä elossa siirtoja varten.

ECMO on esimerkiksi yksi sairaaloissa paljon käytetty elämää ylläpitävä tekniikka. Siinä kone hapettaa verta ja kierrättää sitä koko kehossa.

Yalen ryhmä palautti jo vuonna 2019 jonkin verran aivojen aktiivisuutta juuri teurastettujen sikojen aivoihin. Laitteen nimi oli BrainEx. Se piti elossa aivojen soluja.

Uusi tutkimus laajensi kokeet koko sian elimistöön. Nyt Yalen ryhmä kokeili uutta laitetta, jonka nimi on OrganEx.

Se huolehtii aiempaa enemmän myös muista elimistä kuin aivoista, kertoo mediayhtiö NBC:n tiedeuutiset.

” ”Nämä solut toimivat sen jälkeen, kun niiden ei pitäisi toimia.”

OrganEx näyttää olevan aiempaa parempi vaihtoehto elinten säilyttämiseen.

”On tapauksia, joissa vanha sydän-keuhkokone ei pysty palauttamaan potilaan tajuntaa tai spontaaneja sydämen lyöntejä. Mutta OrganEx voi palauttaa vainajan elimet niiden siirtoa varten.”

Näin sanoo New Yorkin yliopiston elinsiirtojen asiantuntija Brandan Parent Nature-tiedelehdessä.

Uuden laitteen avulla voisi kohentaa elinsiirtoja. OrganEx voisi siis pitkittää aikaa, jonka elin kestää elossa.

Se voisi sopia myös esimerkiksi hukkuneiden elvytykseen. Laite voisi ehkä auttaa myös aivohalvauksen saaneita potilaita.

”Nämä solut elivät sen jälkeen, kun niiden ei enää pitäisi toimia”, totesi Yalen yliopiston professori Nenad Sestan, kun hän kommentoi koetta The Wall Street Journalille. Sestan oli yksi kokeen toteuttajista.

Aiemmin on pidetty lähes selviönä, että ihmisen kehon solut kuolevat hyvin äkisti, jos ne eivät saa verenkierrosta happea.

Laite voi toisaalta myös hankaloittaa elinsiirtoja.

Jos elimistön elvytys ”kuolleista” helpottuu, ei elinsiirtoja ehkä enää saisi tehdä nopeasti jälkeen, kun potilaan sydän on seisahtunut. Tai hänen keuhkonsa eivät enää hengitä.

Laitetta ei vielä pitkään aikaan aiota kokeilla ihmisissä. Tarvitaan paljon uusia kokeita.

Mutta yleensä siasta on kokeilujen jälkeen ennen pitkää aina siirrytty ihmisiin.

Jos tekniikkaa aletaan lopulta käyttää ihmisten elvyttämiseen ja pelastamiseen, seuraa siitä melko varmasti eettisiä ongelmia.

Kuoleman hetkeä ja kuolleeksi julistamista pitää ehkä taas määritellä uudelleen. Rajaa on venytetty vuosien aikana.

”Kuolleiden eläinten ja elävien eläinten välillä on tämä harmaata vyöhykettä”, sanoo Brendan Parent. Hän on bioetiikan apulaisprofessori New Yorkin yliopistossa.

”Eri tekniikat ovat viime vuosikymmeninä jatkuvasti siirtäneet sitä rajalinjaa, jossa voidaan sanoa, että kuoleman prosessi on päättynyt.”

Kokeista sioilla kertoi tiedelehti Nature.