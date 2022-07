Iin kunta Oulun kupeessa on uusiutuvan energian edelläkävijä. Kunnassa on toiminnassa 56 tuulivoimalaa ja rakenteilla lähes toinen mokoma. Reipas tuuli on nostanut kunnan tuulipuistojen tuotannon maksimiin.

Tuotanto kuitenkin vaihtelee tuulen voimakkuuden mukaan, joten tuotantopiikkejä tasataan merikonttiin rakennetulla valtavalla litiumioniakustolla. Se ahmii sähköä myöhempää käyttöä varten kuuden megawatin teholla.