Pariisi

Linnunradan keskustassa sijaitsevasta mustasta aukosta julkaistiin torstaina ensimmäinen kuva. Sagittarius A -nimellä tunnettu aukko sijaitsee noin 27 000 valovuoden päässä. Kuvan koosti kansainvälinen Event Horizon Telescope -työryhmä, johon kuuluu sadoittain tutkijoita eri puolilta maailmaa, myös Suomesta.

Ryhmä käyttää useita radioteleskooppeja, jotka yhdessä muodostavat yhden suuren teleskoopin.

”Vuosikymmeniä olemme tienneet tästä galaksimme keskustassa olevasta kompaktista objektista, joka on neljä miljoonaa kertaa suurempi kuin Aurinko. Nyt, juuri tällä hetkellä, käsissämme on suoria todisteita siitä, että kyseessä on musta aukko”, intoili Harvardin yliopiston astronomi Sara Issaoun.

Suomesta kuvan tekemiseen osallistuivat muun muassa Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto.