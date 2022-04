Ensimmäinen nauhoitus Marsista paljasti, että äänellä on siellä kaksi nopeutta

Yhdysvaltain avaruushallintovirasto Nasan Perseverance-luotaimen mukana olleen mikrofonin paljastamista tiedoista kerrottiin Nature-tiedelehden julkistamassa tutkimuksessa perjantaina.

Ensimmäiset Marsin pinnalta tehdyt ääninauhoitukset paljastavat, että toisin kuin Maassa, äänellä on Marsissa kaksi eri nopeutta. Tutkijoiden mukaan tämä merkitsisi sitä, että ihminen kuulisi ääniä oudolla viiveellä ja keskustelu jo muutamien metrien välimatkalta olisi hankalaa.

Nauhoitusta kertyi kaikkiaan viisi tuntia, ja se osoitti, että Mars on hyvin hiljainen planeetta. Satunnaisten tuulenpuuskien lisäksi mikrofoni onnistui tallentamaan luotaimen mukana matkanneen Ingenuity-pienoishelikopterin lentoääntä sekä kalahduksia, jotka olivat seurausta Perseverance-luotaimen lasersäteen osumisesta kiviin.

Mittaukset vahvistivat aluksi aiemman oletuksen, että äänennopeus Marsissa on huomattavasti hitaampi, 240 metriä sekunnissa, verrattuna Maan 340 metriin sekunnissa. Tämä johtuu siitä, että Marsin ilmakehä on lähes kokonaan hiilidioksidia. Ilmakehä on myös sata kertaa Maan ilmakehää ohuempi, mikä vaimentaa kaikkia ääniä.

Tutkijat kuitenkin hämmästyivät, kun laserin aiheuttaman äänen nopeudeksi mitattiinkin nopeampi 250 metriä sekunnissa. Kävi ilmi, että korkeammat äänet matkaavat Marsin ilmakehässä nopeammin kuin pienoiskopterin roottorin aiheuttama matala ääni.

Tutkimuksen pääkirjoittajan Sylvestre Mauricen mukaan tämä merkitsisi sitä, että esimerkiksi orkesterin kuunteleminen hieman etäämmältä kuulostaisi oudolta, koska korkeat ja matalat musiikin äänet saavuttaisivat kuulijan eri aikaan.