Homomiehet kouluttautuvat pitkälle selvästi useammin kuin heteromiehet, kertoo tuore tutkimus Yhdysvalloista.

Isoin ero on korkeimmissa oppiarvoissa eli tohtoritutkinnoissa. Kuudella prosentilla yhdysvaltalaisista homoista on oikeustieteen, lääketieteen tai filosofian tohtorin tutkinto. Osuus on noin puolet suurempi kuin heteromiesten joukossa.