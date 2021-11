Luuletko erottavasi suden koirasta kuin koirasta? Testaa osaamisesi kinkkisessä testissä

Suden ja koiran erottaminen toisistaan on varsinkin kaukaa otetuissa kuvissa toisinaan mahdotonta. Esimerkiksi tästä Eurassa otetusta kuvasta ei pysty varmuudella sanomaan, kumpi eläin siinä on. Asiantuntijat ovat Luonnonvarakeskuksen tutkimusteknikon Antti Härkälän mukaan kallistuneet tässä kuvassa enemmän siihen, että kuvassa on koira.