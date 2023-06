Lihavuuslääkäri Kirsi Pietiläisen mukaan hänen potilaillaan on parempi itsekuri kuin hänellä itsellään.

Moni pitää ylipainoa edelleen ihmisen omana vikana. Lihavuutta yli 20 vuotta tutkinut professori ja lihavuuslääkäri Kirsi Pietiläinen on eri mieltä. ”Lihavuuteen taipuvilla ihmisillä itsekuria on jopa enemmän kuin normaalipainoisilla”, hän sanoo.

Kun potilas saapuu lihavuuslääkäri Kirsi Pietiläisen vastaanotolle, hän on usein jännittynyt. Taustalla on monenlaisia huolia: on koettu vähättelyä, syyllistämistä, epäonnistuneita laihdutusyrityksiä, syömishäiriötä, itseinhoa, hätää.

Pietiläinen kyselee rauhassa potilaan elämästä. Kun jännitys purkautuu, monet alkavat itkeä.