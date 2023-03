Tupakkatuotteiden ulkoasu ei vapusta lähtien saa enää erottua muiden vastaavien tuotteiden ulkoasusta. Se tarkoittaa, että kaikkien tupakka-askien pitää näyttää keskenään samanlaisilta.

Tupakkatuotteiden hinnat ovat lähes kaksinkertaistuneet reilussa kymmenessä vuodessa. Samaan aikaan, kun nuorten aikuisten tupakointi on vähentynyt, on nuuskan käyttö yleistynyt.

Brändi-ilmeet ja logot poistuvat tupakka­tuotteiden, sähkö­savukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyynti­pakkauksista toukokuun alusta lähtien.

Muutos liittyy viime huhtikuussa tehtyyn tupakka­lain tiukennukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan tiukennetun tupakka­lain tavoitteena on vähentää tupakka­tuotteiden houkuttelevuutta erityisesti nuorten silmissä.

Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynti­pakkausten yhden­mukaistaminen, niin kutsuttu plain packaging -sääntely, tarkoittaa sitä, etteivät vähittäis­myynti­pakkaukset jatkossa saa ulkoasultaan erottua muiden vastaavien tuotteiden vähittäis­myynti­pakkauksista. Käytännössä siis kaikkien tupakka-askien pitää näyttää keskenään samanlaisilta.

Jo viime toukokuun alussa voimaan tuli kielto toimittaa markkinoille uusia tuotteita, joilla kuluttajat voivat muuttaa tupakan makua.

Erityisasiantuntija Reetta Honkanen STM:stä kertoo, että uusi sääntely on yksi monista toimen­piteistä, joilla kehitetään tupakka- ja nikotiini­politiikkaa siten, että tupakka- ja nikotiini­tuotteiden käyttö Suomessa loppuisi vuoteen 2030 mennessä.

”Tarkoituksena on se, että pakkauksista poistuisivat kaikki mainonnalliset elementit, jotka voisivat houkuttaa kuluttajaa. Lisäksi tavoitteena on kiinnittää kuluttajien huomiota jatkossa nykyistä enemmän tupakka­tuotteiden pakkauksissa oleviin terveys­varoituksiin sekä tuotteiden aiheuttamiin terveys­riskeihin”, Honkanen kertoo.

Yhdenmukaiset pakkaukset tarkoittavat esimerkiksi sitä, että tuotteissa saa jatkossakin olla tuote­merkki, mutta sen tulee olla merkittynä tietyllä fontilla.

Yhdenmukaiset pakkaukset otettiin ensimmäisenä käyttöön Australiassa vuonna 2012. Sen jälkeen yhden­mukaisiin pakkauksiin on siirrytty Ranskassa, Britanniassa, Irlannissa, Norjassa ja Uudessa-Seelannissa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL teki vuonna 2018 ryhmä­haastatteluna toteutetun tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten tupakoimattomien ja tupakoivien täysi-ikäisten henkilöiden suhtautumista yhdenmukaisiin tupakka­pakkauksiin. Tutkimuksessa kysyttiin kuluttajilta myös pakkausten herättämiä mielikuvia tupakoinnin ehkäisystä ja lopettamisesta.

Haastateltavien yleisimmät mielikuvat yhden­mukaisista tupakka-askeista olivat rumuus, tylsyys ja yksin­kertaisuus. Valtaosa haastatelluista oli sitä mieltä, että yhdenmukaisten tupakka­pakkausten käyttöönotto Suomessa olisi myönteinen asia. Toisaalta haastatellut eivät uskoneet, että niiden käyttöön­otto Suomessa vaikuttaisi suuresti tupakoimisen lopettamiseen väestö­tasolla, mutta heidän mukaansa se voisi mahdollisesti vähentää nuorten tupakoimisen aloittamista.

THL:n vuoden 2021 tupakkatilaston mukaan nuorten aikuisten tupakointi on vähentynyt.

Vuonna 2021 korkeakoulussa opiskelevista naisista kuusi prosenttia ja miehistä viisi prosenttia tupakoi päivittäin. Vuonna 2008 luku oli molemmilla 11 prosenttia.

Opiskelijoiden nuuskan käyttö on puolestaan on lisääntynyt nuorten aikuisten keskuudessa. Päivittäinen nuuskaaminen on yleistynyt etenkin 20–34-vuotiailla miehillä. Vuonna 2021 heistä 12 prosenttia käytti nuuskaa päivittäin, kun vuonna 2020 osuus oli yhdeksän prosenttia.