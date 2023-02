Voiko oksennustaudin estää ajatuksen voimalla ja miksi se iskee usein keskellä yötä? – Lue tästä, miten asiantuntijat vastaavat kysymyksiin nyt ärhäkästi leviävästä vatsapöpöstä

Onko veriryhmällä vaikutusta siihen, miten altis on norovirukselle tai kehittyykö toleranssi oksennuspöpöä vastaan aikuisena? Vatsatautikausi on täällä taas, joten kokosimme olennaisimmat faktat oksennustaudista tähän.

Vatsatauti on varmasti kaikille tavalla tai toisella tuttu vaiva, mutta se voi silti herättää kysymyksiä – viimeistään silloin, kun se osuu omalle kohdalle.

Nyt vaikuttaa olevan paljon vatsatautia liikkeellä etenkin päiväkodeissa ja kouluissa. Pitääkö tämä paikkaansa, epidemiologi Sirpa Räsänen?

”Vatsatautikausi on tosiaan alkanut. Se ei toistaiseksi näyttäydy tartuntatautiviranomaisille mitenkään tavallisuudesta poikkeavana. Hoitoyksiköistä, päiväkodeista tai kouluista ei ole oltu yhteydessä infektioiden torjuntayksikköön erityisen aktiivisesti vatsatautien vuoksi.”

Miksi vatsatautia esiintyy tällä hetkellä paljon?

”Norovirukset ovat tavallisimpia vatsatautia aiheuttavia viruksia, ja niiden epidemiakausi ajoittuu yleensä loppusyksyn ja loppukevään välille. Parina aiempana vuonna koronatoimet ovat vaikuttaneet myös vatsatautien esiintyvyyteen, mutta nyt ollaan menossa ikään kuin kohti normaalia tässäkin asiassa.”

Onko tauti lapsilla yleisempi, eli kehittyykö tautia vastaan toleranssi aikuisena?

”Jos puhutaan noroviruksista, niin niitä vastaan ei kehity pitkäaikaista immuniteettia, ainakaan kokonaan taudilta suojaavaa. Aiemmat infektiot voivat jonkin verran suojata aikuisia ja isompia lapsia vaikealta taudilta.”

Miten tartunnan saamisen jälkeen tulee toimia?

”Sairastuneen pitää juoda riittävästi nesteitä. Vaikka olo on huono ja juominen ei maistu, pieniä määriä kerrallaan hyvin tiheästi juotuna pysyy paremmin sisällä. Lyhytkestoisessa taudissa juoman laadulla ei ole valtavasti merkitystä, vaan se korostuu taudin pitkittyessä tai kovin rajussa taudissa. Silti ihan pelkkää vettä ei kannata juoda, vaan ainakin osaksi vaikkapa apteekista saatavia nesteytysjuomia, laimeaa mehua tai vedellä laimennettua mehukeittoa. Vatsataudin hoitoon tarkoitetut juomat ovat sikäli erinomaisia, että niitä nauttimalla saa sopivassa suhteessa nestettä, sokeria ja suoloja.”

Voiko oksennuspelko vaikuttaa taudin puhkeamiseen, eli voiko ajatuksen voimalla pidättää oksennusta?

”Jos henkilö on sairastunut vatsatautiin, niin oksennusta ei ajatuksen voimalla pidätellä.”

Onko veriryhmällä vaikutusta siihen, miten altis on esimerkiksi norovirukselle?

”Ihmisen veriryhmä on kytköksissä siihen, millaisia tarttumakohtia ihmisellä on suolistossaan norovirukselle, ja veriryhmällä on merkitystä ihmisen alttiudessa sairastua nimenomaan norovirustautiin.”

Entä miksi oksennustaudilla on tapana alkaa aina öisin, Mehiläisen lastenlääkäri Jukka Vakkila?

”Se mitä vatsassa tapahtuu on niin, että aamulla yleensä ulostetaan ja vatsaa täytetään päivän aikana. Illalla vatsa sitten on aika täysi, ja näin meidän elämänrytmimme menee. Meidän vatsaa säätelevillä hormoneillamme on myös selkeä vuorokausirytmi, mikä säätelee suoliston toimintaa.”

”Kun on vatsatauti, ruoka ei siirry eteenpäin, koska siellä on vatsaa ärsyttäviä elementtejä, ja suoli suojaa itseään vetämällä vatsan porttia kiinni. Kun vatsalaukun kapasiteetti on sitten täynnä, olo tuntuu yöllä heikolta, ja ihminen alkaa oksentaa vatsalaukun sisältöä.”