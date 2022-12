Tähän aikaan vuodesta on liikkeellä monenlaisia helposti leviäviä tauteja aina lievästä nuhasta vakavampaan influenssaan. Monet yrittävät väistellä ikäviä pöpöjä erikoisillakin konsteilla. Selvitimme, mitkä ovat kaikista toimivimpia keinoja välttää sairastuminen.

Pöpöt leviävät nopeasti lasten ja nuorten keskuudessa päiväkodeissa sekä kouluissa. Kysyimme epidemiologilta muun muassa, miten kausiflunssat ja muut taudit voisi välttää ja vieläkö maskin käyttö on aiheellista. Kuvassa Porin Uudenkoiviston koulun ensimmäisen koronasyksyn 2020 viitosluokkalaiset Mila-Marie Nieminen ja Sinna Lindberg. Käsien pesuun kiinnitettiin erityistä huomiota.

Oletko joskus nukkunut valkosipulilla vuoratut sukat jalassa tai tankannut itsesi täyteen C-vitamiinia imeskelemällä sitruunanlohkoja? Monet vannovat erilaisten kotikonstien nimeen, kun yrittävät taistella flunssakauden tauteja vastaan.

Onko omalla toiminnalla vaikutusta, kun haluaa välttää hengitystieinfektioita ja muita syksyn sekä alkutalven kiertotauteja, Tampereen kaupungin epidemiologi Sirpa Räsänen?

”Riskejä voi ainakin pienentää. En uskalla luvata, että ihan kokonaan pystyy välttämään.”

Onko syytä popsia vitamiineja ja lisäravinteita purkista?

”Siitä on ristiriitaista tietoa. Ilman muuta monipuolinen ruokavalio ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä. Mieluummin niitä kuin purkkiaineita, joista ei ole selkeää todennettua näyttöä.”

Voiko vastustuskykyä vahvistaa syömällä tiettyjä ruokia? Esimerkiksi sitruunaa, sinkkiä, inkivääriä, valkosipulia ja tulista ruokaa pidetään hyvinä taudin karkottajina.

”Niillä ei ole kovin merkittävää tehoa, mutta yleensä ei ainakaan mitään haittaa myöskään. Sinkin käytöstä on sellaista näyttöä, että jos sen aloittaa heti hengitystieinfektion oireiden alkaessa, se saattaa lyhentää taudin kestoa. Toisaalta sinkkitabletteja pitää syödä tiheään tahtiin päivän aikana, mikä voi aiheuttaa vatsavaivoja.”

”Toki tietysti kuumat juomat, sitruuna ja inkivääri voivat ainakin tuntua hyvältä flunssassa ja helpottaa oloa.”

Joillakin on tapana vältellä flunssaa kurlaamalla suolavettä. Voiko näin ehkäistä sairastumista?

”Kaikenlaisia keinoja on, mutta ei niistä yleensä merkittävää tehoa ole. Jos vahvaa suolaliuosta tulee nielleeksi, siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.”

Onko säännöllisestä liikunnasta hyötyä vastustuskyvylle?

”Kyllä. Tehokkain tapa parantaa vastustuskykyä on pitää itsestä huolta kaikin järkevin tavoin. Kun infektio on alkamassa tai alkanut, ei voi enää lähteä riehumaan. Silloin infektiota täytyy kunnioittaa ja ottaa rauhallisesti.”

Usein kuulee, että ei saa paleltua, jos haluaa pysyä terveenä. Onko lämmin pukeutuminen mukavuuden lisäksi myös terveysteko?

”Flunssa ei ala paleltumisesta, vaan siihen tarvitaan aina virus. Voi olla, että virus pääsee kuitenkin helpommin niskan päälle aiheuttamaan taudin, koska perusteellinen paleleminen on stressitekijä elimistölle. Usein paleleminen on infektion ensimmäisiä oireita, mistä voi syntyä ajatusketju, että se on taudinaiheuttaja.”

Koronapandemian aikaan kaikkia tarpeettomia kontakteja pyrittiin välttämään taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Onko etätöihin tai -kouluun jääminen edelleen paras keino välttää pöpöt?

”Kyllä, jos tyystin välttelee ihmisiä, ei saa tartuntoja, koska ihmisestä toiseen ne tarttuvat. Mutta eihän se tietenkään ole mahdollista eikä järkevää.”

Korona-aikana korostettiin myös runsasta käsienpesua ja desinfiointia. Onko käsihygieniaan huomion kiinnittäminen edelleen parhaita tapoja ennaltaehkäistä sairastumista?

”On hyvä tapa ja ilman muuta hyödyllistä pitää käsien puhtaudesta huolta, etenkin, kun tulee muualta kotiin, aloittaa syömään tai kun on käynyt vessassa. Myös omiin maneereihin kannattaa kiinnittää huomiota, kuten siihen, miten tiheästi koskettaa silmiä tai nenää, ettei veisi mahdollisia mikrobeja eteenpäin. Ei tarvitse kuitenkaan liioitella ja käyttää litratolkulla käsihuuhdetta päivässä.”

Jotkut eivät ikinä vaikuta olevan sairaana, kun taas toiset saavat flunssan monia kertoja syksyn aikana. Mistä tämä johtuu, ja voiko tähän vaikuttaa?

”Minulla ei ole kattavaa selitystä, mistä tämä johtuu. Ihmisillä on henkilökohtaisia eroja esimerkiksi genetiikassa ja perusterveydessä. Sattumalla ja olosuhteilla on paljon vaikutusta myös. Toisina vuosina itse kukin onnistuu saamaan infektioita monta kertaa putkeen ja sitten saattaa olla monta vuotta rauhallista aikaa.”

”Elämäntapoihin ja sosiaalisiin tapoihin voi vaikuttaa, mutta monia biologiaan vaikuttavia tekijöitä ei voi vaihtaa.”

Jos tauti kuitenkin joka tapauksessa iskee, miten siitä pääsee mahdollisimman nopeasti eroon?

”Mitään vippaskonsteja ei ole. Täytyy kuunnella omaa vointia, nukkua hyvin ja juoda riittävästi nesteitä. Taudin kestoa on vaikea lyhentää, kun se on kunnolla alkanut.”

Koronapandemian aikaan korostettiin, että lievätkin flunssaoireet ovat syy jäädä kotiin. Onko tämä edelleen aiheellista?

”Tiukimmista koronavarotoimista voidaan jo joustaa. Päiväkotiin tai töihin voi mennä, kun oireet ovat selvästi helpottamassa. Ensimmäiset oireiset päivät olisi kuitenkin suotavaa olla pois ihmisten ilmoilta, koska silloin lähes kaikki hengitystieinfektiot ovat tarttuvaisimmillaan.”

Entä onko edelleen syytä käyttää maskia flunssaoireisena?

”Jos joutuu liikkumaan ihmisten ilmoilla ja tietää olevansa flunssassa, se on huomaavainen käytäntö.”