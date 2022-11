Main ContentPlaceholder

Terveys | Päihderiippuvuus

Sairaanhoitaja Sanna Kallio varasti potilaiden kipulääkkeitä ja sai kolmesti potkut: ”Kun potilaana olleen mummon kipulääkeampullista jäi osa käyttämättä, minä käytin sen”

Minnesota-hoidon läheisviikonlopuissa potilaan omaiset saavat kertoa kaiken ikävän, jota ovat päihderiippuvaisen vuoksi kokeneet. Potilaan on kuunneltava. Minnesota-hoitoon on osallistunut lähes 30 vuoden aikana 3 800 päihderiippuvaista. Moni on lähtenyt hoidosta ihan eri ihmisenä.

Minnesota-hoidon hoitotyön johtaja Sanna Kallio sanoo hoidon rakentuvan vertaistuelle. ”Se on tärkeää siksikin, että usein päihderiippuvainen erakoituu”, hän sanoo. Taustalla kokki Kaisa Ruskokivi.

Lapua Inka. Saila. Juha. Jaana. Pete. Veikko. Jaakko. Tuhannet puiset pyykkipojat kiertävät oleskelutilan katonrajaa. Niistä jokaiseen on kirjoitettu nimi. Jokaisen nimen takana on ihminen, joka on osallistunut päihdehoitoon Minnesota-hoidossa Lapualla.