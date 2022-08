Vieroitushoitoon hakijoita on nykyään ympäri vuoden ja ongelmia on laajemmin – aiemmin kesäisin oli hiljaisempaa

Päihdepalveluiden ongelmat heijastuvat A-klinikan toimitusjohtaja Kaarlo Simojoen mukaan laajasti yhteiskuntaan.

Päihdepalveluissa on ajoittain Suomessa ruuhkaa, mutta niitä suurempi ongelma on A-klinikan toimitusjohtaja Kaarlo Simojoen mukaan henkilöstövaje.

Lisäksi sote-uudistus on vaikuttanut päihdepalveluiden tämänhetkiseen saatavuuteen, Simojoki sanoo.

Ensi vuoden alusta vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle Helsinkiä ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

”Kunnallinen puoli ei toimi enää kunnolla, mutta hyvinvointialueet eivät ole aloittaneet vielä toimintaansa”, Simojoki kuvailee tilannetta.

Aliresursointi johtanut henkilöstövajeeseen

Simojoen mukaan päihdepalveluiden rahoitusta ja työntekijöitä on vähennetty parin viime vuoden aikana. Ala on murroksessa, työntekijöitä on liian vähän ja he väsyvät, mikä johtaa edelleen alalta pois vaihtamiseen, Simojoki sanoo.

Kun työntekijät vaihtuvat ja rakenteet ovat samaan aikaan muutoksessa sote-uudistuksen vuoksi, syntyy puutetta järjestelmän tuntevista työntekijöistä, Simojoki kertoo. Hoitoihin hakeutuvia ihmisiä ei osata tai ehditä ohjata oikeaan paikkaan.

”On ongelma, miten nopeasti ja moneen asiaan päihdepalveluiden toimimattomuus vaikuttaa”, hän sanoo.

”Kun ihmiset eivät tiedä minne hakeutua eivätkä he saa apua”, he suuntaavat yleispäivystykseen

Simojoen mukaan ihmisten vastakkainasettelu lisääntyy, kun päihdeongelmaiset menevät ruuhkautuneeseen päivystykseen eivätkä ensisijaiseen hoitopaikkaansa, josta saisi oikeanlaista apua.

Koronapandemia näkyy palveluissa

Simojoen mukaan korona-ajan sulut ja supistukset näkyvät kaikissa sote-palveluissa. Ihmiset ovat hänen mukaansa huonokuntoisempia, kun päihteitä on käytetty pidempään ennen hoitoihin hakeutumista.

Kuluva suvi ylipäätään on ollut festarikesä, joka näkyy Simojoen mukaan selviämishoidoissa. Alkoholia on käytetty enemmän, hoitoihin on hakeuduttu useammin ja yhteydenottojen määrä päihdepalveluihin on kasvanut.

Päihdepalveluihin hakeutumisessa on tapahtunut Simojoen mukaan muutos kuitenkin jo ennen koronapandemiaa. Aiemmin vieroitushoitoon hakijoita oli kesäisin vähemmän, mutta nyt palvelun tarvetta on tasaisesti ympäri vuoden myös laitosvieroitukselle. Lisäksi Simojoen mukaan jo muutamien vuosien ajan päihdehoidoissa on näkynyt ympäri vuoden vaikeampia tapauksia.

”Mielestäni tämä kertoo siitä, että päihdeongelmia esiintyy laajemmin ja ympäri vuoden”, Simojoki sanoo.

Hän arvioi, että muutos voi johtua siitä, että hoitojärjestelmä on ollut kauan aliresursoitu eivätkä ihmiset pääse hoitoon.

Suomessa ongelmana on hänen mukaansa myös se, että palveluihin hakeudutaan myöhäisessä vaiheessa, jolloin ongelmat ovat jo kerinneet kehittyä pidemmälle.

Milloin hoitoon?

Hoitoihin hakeutumista tulisi Simojoen mukaan miettiä viimeistään silloin, kun esimerkiksi juomista ei pysty itse lopettamaan tai edes vähentämään. Läheisten huomautukset kannattaa myös ottaa vakavasti.

Kun ongelma on tunnustettu ja tunnistettu, hän suosittelee ottamaan yhteyttä omaan terveysasemaan, työterveyteen tai A-klinikalle. Lisäksi saatavilla on palvelevia puhelimia, ja netistä voi etsiä tietoa A-klinikan Päihdelinkki-palvelun kautta. Myös päivystykseen voi suunnata.

”On rohkeaa pyytää apua, eikä sitä pidä hävetä. Apua tulee hakea mieluummin ajoissa kuin myöhässä”, Simojoki sanoo.