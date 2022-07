Metabolinen oireyhtymä todetaan yleensä ihmisillä, joilla on ylipainoa. Oireyhtymälle altistaa erityisesti vyötärölihavuus.

Moni on turtunut pielessä oleviin veriarvoihin ja verenpaineeseen, vaikka ei kannattaisi. Metabolinen oireyhtymä kannattaa ottaa vakavasti, koska se altistaa sairauksille, joiden seurauksina voi olla sydäninfarkti tai aivoverenvuoto, sanoo asiantuntija.

Vaikka se on yleinen, se on vaarallinen.

Niin toteaa sisätautien professori Markku Savolainen metabolisesta oireyhtymästä.

Se tarkoittaa tilaa, jossa ihmisellä on useita terveyttä uhkaavia häiriöitä samanaikaisesti.

Metabolinen oireyhtymä on yleinen tila. Miehistä se on yli kolmasosalla ja naisillakin osuus on enemmän kuin joka neljäs.