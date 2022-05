Ojentajavenytyksellä voit testata käsien ja rintarangan venyvyyttä. Kyseessä on temppu, jolla kannattaa haastaa itseään. UKK-instituutin Katriina Ojala kertoo, että jos on kovin lihaksikas, liike voi olla vaikeampi suorittaa. Harva onnistuu kumminkin päin, mutta toisella kädellä voi avittaa.

Saatko kädet näin, molemmin päin? On tavallista, että toinen puoli on jäykempi.

Kokeile liikkuvuushaastetta. Pane kädet ristikkäin selän taakse, toinen ylä- ja toinen alakautta. Ota käsillä toisistaan kiinni. Yletytkö? Onnistutko ojentajavenytyksessä?

On yleistä, että liike onnistuu vain toisin päin, mutta toisin ei. Voit auttaa jäykempää puolta toisella kädellä, kuten videolla näkyy. Myös toimittajalla toinen puoli on vähemmän liikkuva kuin toinen, eikä se taivu venyttelystä huolimatta yhtä vaivattomasti.

Katriina Ojala UKK-instituutista kertoo, että mitä enemmän käsissä on lihasmassaa, sitä enemmän saattaa kiristää. Siimakäsistä on kerrankin etua – hyvä, ettei penkkipunnerrus ole tuottanut tulosta. Ojalan mukaan myös jäykkä rintaranka ja kireät rintalihakset vaikeuttavat liikkeen suorittamista.

”Kyseessä on käden ojentajalihaksen venytys, mutta se avaa myös rintarankaa. Kaikissa liikkuvuushaasteitta pitää kuitenkin muistaa, että venyvyys vaihtelee päivittäin sen mukaan, miten on liikkunut ja mitä on tehnyt. Ojentajavenytys ei välttämättä onnistu, jos olkavarren lihakset ovat kireät tai niissä on jokin vamma”, Ojala sanoo.