Terveys

Lahjasoluhoitajat vastaavat päivittäin kymmeniin puheluihin, joista osa voi olla raskaita – monella sukusolun saajalla on usein sama, erityinen toive

Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan lahjasoluhoitajat kohtaavat työssään suuria iloja ja suruja. He myöntävät, että on eri asia onnitella henkilöä, joka saa ensimmäisen positiivisen raskaustestituloksen kuin sellaista henkilöä, joka on saanut seitsemän positiivista tulosta, muttei vielä yhtään lasta syliinsä. Sukusolun saajilla on monesti yhteinen, erityinen toive.

Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan lahjasoluhoitajina työskentelevät Roosa Saarela (vas.), Susanna Similä ja Heidi Hult tekevät työtään täydellä sydämellä ja ovat ylpeitä solutason kätilöitä. Ja kyllä, kätilöitä on kaikkialla, ei vain synnytyssalissa

Puhelin soi. Soittajalla voi olla ajanvarausasiaa, kysymys, joka vaivaa mieltä, tai hän tarvitsee neuvontaa. Asiana voi olla myös mahdottoman iloisia uutisia tai suunnattoman suuri suru. Puheluita ei tule yhtä tai kahta, vaan päivän aikana kymmeniä, kiireisinä aikoina jopa kolminumeroinen määrä.