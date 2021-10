Työkoneen huollon piti olla rutiinijuttu, mutta mies menetti hetkessä toisen silmänsä – Nyt sitä ei huomaa kukaan, sillä Laura Routa valmisti tilalle täydellisen tekosilmän

Laura Routa rakentaa työkseen silmiä ihmisille, jotka ovat menettäneet omansa. Usein syynä on sairaus tai onnettomuus, mutta joskus myös ihan tavallinen arki voi koitua silmän kohtaloksi.

Tilaajille

Kun Laura Roudan työhuoneen ovi käy, sisään tulee tavallisimmin ihminen vailla silmää.

Roudan asiakkaina on ihmisiä, joilla on ollut päässään kasvaimia tai joille on tehty väkivaltaa. Osa heistä on kokenut vakavan onnettomuuden tai tapaturman.