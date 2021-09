Mitä pandemia on opettanut eri maiden terveys­järjestelmistä? Montin komission raportti julki tänään

Perjantaina julkaistaan raportti, joka käsittelee maailman terveysjärjestelmiä ja uudistuksia, joita niihin tulisi tehdä.

Miten eri maiden terveysjärjestelmät ovat vastanneet koronaviruspandemiaan? Kysymykseen odotetaan vastauksia tänään julkaistavasta niin sanotusta Montin komission raportista.

Italialaisprofessori ja maan entinen pääministeri Mario Monti on johtanut maailman terveysjärjestön (WHO) alaista yleiseurooppalaista terveyden ja kestävän kehityksen komissiota. Sen loppuraportin on määrä vastata myös siihen, millaisia uudistuksia maailman terveysjärjestelmät kaipaavat jatkossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti raportista tiedotustilaisuuden perjantaina kello 13.30.

Raportista kertoivat tilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sekä Suomea komissiossa edustanut presidentti Tarja Halonen.

Ministeriön mukaan raportti muun muassa ”perustelee, miksi tulevaisuuden kriisienhallinta edellyttää investointeja terveyteen ja kestävään kehitykseen”.

Lisäksi odotettavissa on pandemian opeista ammennettuja ajatuksia terveydestä ja yhteiskunnan kriisinkestävyydestä.

