Yle! Meidät satakuntalaiset taas ohitettiin Turun takia. Maksamme veroja mekin, mutta ei haittaa. Radio aukeaa meillä klo 10.00, kun valtakunnan verkon ohjelma alkaa. En kuuntele mitään Turun leuhkimista ja pyttyilyä porilaisista.

Länsi-Porin koulun kiusaamisasiaan liittyen. Vika ei ole opettajien vaan johtoportaan. Opettajat eivät saa enää puuttua kiusaamiseen tiukasti heti alussa, vaan aina pitää mennä tiettyjen portaiden kautta. Jos opettaja poikkeaa linjasta, niin saa esimieheltä nuhteet. Ja lapset kärsivät.

Lukijan kuva 12.6. Kukkavanhus voisi olla Enkelinsiipi. Muistan lapsuudestani 50-luvulta, kun tädilläni oli sellainen kukka.

Elli Jaakola

Miksi ei parkkialueiden rakentajat tee vinoparkkeja Porissa, vaikka ne olisivat turvallisia, mahtuisi autojakin enemmän. Eikö vanhoista tavoista voisi jo luopua, ei arvovalta ja hierarkia saa nykymaailmassa ainakaan jarruttaa tervettä kehitystä.

Ei sit saatu rahoitusta Kalaholman mattolaiturin korjaukseen, eikä kukaan vaivautunut siihen edes vastaamaan. Hakekaa altaat pois, jos sinne ei enää ole tarkoitustakaan pesupaikkaa saada. Täällä ei rapistu pelkät rakennukset...

Metsiin on voinut aiemmin ajella pitkiä matkoja matsäautioteitä pitkin nauttimaan sienien ja marjojen keräämisestä sekä metsän rauhasta. Nyt yhä useampi pikkutie on puomilla suljettu. Miksi näin? Roskaamisenko vuoksi? Vieraannumme luonnosta.

Keittiömies

Atrian suuri aurinkopuisto Seinäjoella on 14 hehtaaria. Ulvilaan suunnitellaan kahden yhtiön toimesta 1 000 hehtaarin aurinkovoimala-alueita. Kyllä sellainen aukko näkyy sitten jo aika paljon suurempana Google-mapsissakin. Tervettä kaadetaan valtavasti ja maisema/luonto muuttuu vuosikymmeniksi täysin. Tällaistako vihreää siirtymää todella halutaan, että vihreyttä näin poistetaan teollisuuden tieltä?

Maantiekadun kyltit ovat historiaamme. Olisi typerää kieltää se. Onhan venäjän kieli kaunista. Rasismia taas on venäläisten demonisointi. Putin on diktaattori ja kansanmurhaaja. Disinformaation alla elävät venäläiset eivät kaikki tiedä totuutta. Vapaa media on vaiennettu. Moni vähemmistöihin kuuluva pelkää Venäjällä henkensä edestä. Sotimaan joutumista pelätään myös. Hyviä ja pahoja on joka ikisessä valtiossa.

Miksi BASF edes yritti päästää sulfaattinsa Kokemäenjokeen raakana, vaikka siivoustekniikka on jo olemassa? Jos vaikka menisi Suomessa läpi? Paha asennevamma.

Voiko hyvinvointialueen hommasta kehittyä mitään parempaa, kun tuota iänikuista puhelinsoittoasiaa ei saada järjestykseen. Siltä ainakin näyttää ja saa lukea, että ongelmia riittää. Kuitenkin on molempien etu siis potilaan ja lääkärin, että puhelut toimisivat.

Matti T

Kirsi Varhila taitaa olla ainoa, joka Satakunnan hyvinvointialueella voi hyvin?

Taas löytyi uusi tapa valittaa matkakeskuksesta, lämmintä asemarakennusta ei kuulemma lämmitetä ja vessakoppi on pelottava, mitähän seuraavaksi?

Poriin tulee "liikenne-uudistus" palaamalla yli 100 vuotta käytössä olleeseen toimintamalliin.

Alpakat lähti ilmeisesti nekin ilkivallan takia, kaikki täällä tuhotaan, grillipaikat jne.

Kiitos Miika Mantela mielipiteestäsi (SK 14.6.). Suomen täytyy seurata Ruotsin mallia myös valkoposkihanhien kohtelussa. Valkoposkihanhet pikaisesti riistalinnuiksi ja syötäviksi, ei maahan haudattavaksi. Maistuvat Suomessa yhtä hyviltä kuin Ruotsissa.

Mikä on lasten etu siinä, että lasten jalkapallokentät ovat laadultaan aikuisten pelikenttiä huonompia. Kuka uskaltaa kertoa?

Uusi nurmi pilattu Noormarkussa, edellinen meni kuuluisan jääpoltteen takia, tämä huonon kevään. Selitykset loppu. Seuraavaksi kuun kiertosuunnasta johtuva selitys?