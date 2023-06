Kiitos Asta Matikainen mielipiteestäsi (13.6.). Porissa on arvokas kouluhistoria, jonka esilletuonti soisi kiinnostavan myös sivistyslautakuntaa. Lautakunnalla on hieno nimi, se velvoittaa tuomaan esille myös historiaa.

Kiitos Asta Matikainen. Suurlukiossa onkin identiteettiongelma! Pori on niin uniikki, että halutaan unohtaa liki sata vuotta toiminut yksityiskoulu, jossakin muualla oltaisiin ylpeitä. Voisivatko virkamiehet pitää vielä yhden kokouksen ja päättää, että lisätään vuosiluvut vanhalle koululle ja reilusti suuremmalla fontilla uusi nimi ja varmuuden vuoksi joka ilmansuuntaan. Ymmärrän kyllä, jokainen kykyjensä mukaan, mutta yrittäkää nyt.

Joku kirjoitti 10.6., että Suomen luonto tuhotaan aurinkovoimaloilla. Menepä Google Mapsiin ja valitse vaikka Seinäjoen Atrian suuri aurinkopuisto. Zoomaa hieman ulospäin. Koko puisto häviää näkyvistä ja ruudun täyttää vihreä metsä. Enemmän huolissani olisin tulevaisuuden tuulipuistoista, joiden käyttöikä on 20 v. Mitä tehdään silloin merellä seisoville ruostuneille tötteröille.

Satakunnan hyvinvointialue pyrkii säästämään seinistä. Vähentää toimipisteitä alueen kunnista. Palveluruuhkaa puretaan antamalla palveluseteli yksityiselle terveysalan yritykselle. Esim.Terveystalolle, joka veloittaa toimenpidehuoneen käyttöveloitusta lähes 100 euroa. Siis yhdestä käynnistä, yhdestä toimenpiteestä! Lääkärinpalkkio kolmasosa setelin arvosta. Nyt ollaan rakentamassa tuloautomaattia yksityisten yritysten liikevaihtoa kasvattamaan. Mitä vastaa tähän hv-alueen johto?

Porin kylmäpysäkistä. Rautatieasemasta saataisiin lämmin tila matkustajille, jos lämmitettäisiin. Palveluakin sinne saataisiin, jos tahtoa olisi. Maksullisen vessan saisi mukavaksi niin haluttaessa. Lapseni ei uskaltanut käydä vessassa, kun oli kavereiden kanssa lähdössä kesäleirille. Pelottava koppi. Viinankarhealla äänellä mölissyt joukko ei kiehtonut sekään. Lapsi teki tarpeensa sitten pusikkoon. Kovin moni ei tähän pysty.

Täällä esillä olleessa koulussa opettajat kiusaavat toisiaan, uutta rehtoria ja muuta henkilökuntaa, esimerkiksi sijaisia tai "alempiarvoisia" ei tervehditä. Vanhat voivat huonosti ja uudet lähtevät nopeasti muualle töihin. Kukaan ei tee mitään, ongelmia on ollut jo kauan. Ei ihme, jos lapsetkin voivat huonosti!

Mihin osoitteeseen lähetän menolipun Mikko Elolle? Hänen pitää ehdottomasti päästä matkustamaan niin suuresti ihannoimmaansa valtioon – Venäjälle.

Hankalaksi on tehty paperin kierrätys. Keräyskonteissa on kapeat raot, joista mahtuu kaksi SK:ta kerrallaan. Ei sitte ole ajateltu, että edelleen kerätään kotona isompaan laatikkoon josta ne keräysastiaan olisi helppo kipata. Paljon on pienempää silppua, jota on hankala sinne nyt laittaa.

Osasto T5:n koronakorvaussekoilu on mainio esimerkki, kuinka heikko ammattiliitto on, ja demarit vielä työväenpuolueena kielsivät työtaistelun. Onneksi 600 e saa helposti takaisin, kun pitää pari vuotta taukoa liiton jäsenyydestä.

Sovitaan, että ne venäjänkieliset katukyltit ovat ukrainankielisiä, ei se sitten harmita niin. Venäjän ja Ukrainan kieli on samaa "molotusta".

Onkohan Ulvilan kaupungilla mitään ajatusta uusia Saaren luontopolun pitkospuita? Ne ovat tällä hetkellä aika vaarallisessa kunnossa kaikki. Toivottavasti kukaan ei loukkaa itseään.

Hävinneet selittelee, poltin MuSan paidan.

Vihtovan miehen (13.6.) nautintojen vastapainoksi naisen kammot: saada saunan siivoamisen (koivun lehtiä kaikkialla) jälkeen humalainen, haiseva mies huhtomaan samaan sänkyyn.