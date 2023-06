Ihmettelevälle tiedoksi, että siinähän se otto/talletusautomaatti on ollut vuosia Tokmannin oven vieressä. Näkee paremmin kun aukaisee silmät.

Betoniesteen vienyttä henkilöä on turha syyllistää, vaan ne ääliöt, jotka ajelevat autolla kevyenliikenteen väylillä ovat syyllisiä. Miksiköhän se betonieste sinne alikulkutunneliin alun perin vietiin?

Missä ovat Kirjurin laamat? Aitakin purettu. Onko niistä tehty laamapaitoja?

Sossareilla on nyt kauhea hätä kun heillä ei ole yhtään presidentiksi sopivaa ehdokasta.

Kyl tullee kalliiks ton telkkari laatiko vahtaamine – suljettiin, sähköö toki säästyy. Ei kiinnost atlanti yli, miähe pualikkat, huussi remontit tai vaihrot, ruaka- tai pullaohjeet, rakkauresaaret tai morerni perheet, viimeks nua vilmit ko näytetää monnee kertaa, jopa kahrel kanaval yhtaikaa – niinkö molemmil silmil omas. Aikaa kyl olis.

Mummu 89-v.

Krista Kiuru, kyllä demareille on aina ollut tärkeää, että työstä maksetaan asiallista palkkaa. Näin demarit pääsevät syvemmälle palkansaajan taskulle.

Lippisäijät vois pikkasen huomioida myös meitä oikeasti maksavia asiakkaita. Haluaisimme nauttia erikoiskahvin ja katkarapuleivän ilman näkemättä joka puolella lippisäijien kulahtaneita lippiksiä.

Heinäsirkkoja en enää näin vanhemmiten kuule, mutta lintujen jatkuva laulukonsertti on iloa korvilleni. Maatalous ja metsänhoito turvaavat elävän maaseudun, turha eräiden väittää muuta.

Eriarvoista on nykyinen Porin joukkoliikenteen hinnoittelu. Vanhus maksoi matkastaan Sampolasta Mikkolan Prismaan ja takaisin 7€. Paratiisinmäestä kuljetetaan ihmisiä puuvillaan ja takaisin 2 €. Samat hinnat busseihin kaikille. Ei hinnat saa määräytyä sen mukaan missä asut.

Pertti Salo. On totta, että pomot ovat järjestäneet itselleen tosi hyvät ansiot. Mutta kuitenkin hyvinvointialueen vie tuhoon työntekijöiden palkat. Se on vain matematiikkaa. Muutenkin tilanne on onneton. Jos tulee vain neljä terveyskeskusta. Huittinenkin jäisi pois. Tämä hommaa hajoaa käsiin. Toivoa sopii, että yksityinen puoli vielä säilyy ja saadaan Kela-korvaukset takaisin.

Samk-rakennuksen tarjoamia mahdollisuuksia bussimatkaajille kommentoinut jätti tarkoituksella mainitsematta, että varsinainen lämmin odotustila, asemarakennus, on periaatteessa aina auki bussia odottaville. Niiden, jotka eivät näitä mahdollisuuksia halua tajuta, on syytäkin istua ulkona pakkasessa!

Pori = koulukapinakaupunki. Nyt Söörmarkussa (SK 12.6.), Enäjärven koulupiirissä 2021–2022. Mistä johtuu? Virkamiehistä, poliittisista päättäjistä, lapsia hankkineista vanhemmista? Marinia mukaellen ”ettekö te (virkamiehet/päättäjät) häpeä”. Kuka lapsiperhe haluaa muuttaa Poriin? Ei kukaan!

Länsi-Porin koulun kiusaaminen ei lopu tällä menolla koskaan. Niin kauan kuin kyseinen johtaja ja henkilökunta on siellä, niin kaikkea voi odottaa. Viesteihin vastataan jos vastataan ja huvittaa. Poliisit jouduttu ottamaan mukaan, kun koulu ei hoida. Länsi-Porin yläkoulun opettajat ryhdistäytykää. Näin ei voi koulun toiminta jatkua!

On aika poistaa Porin kuudennesta kaupunginosasta katukyltit venäjänkielisen sisällön osalta.

Keskustan kilpailuedun turvaamiseksi vaadin, että Puuvillan parkkipaikat laitetaan maksullisiksi. Näinkö?

Miksi se kassi (paperi tai muovi) pitäisi saada ilmaiseksi? Maksaa se myyvällekin osapuolelle.

Vaimo moittii, että pitääkö se vihta aina olla saunassa? Moon aatellu, että 3 on kovaa naatintoo, se yks naisella, saunaolut ja vihta, kaikki vaatii kovan työn.